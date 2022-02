En este episodio de podcast la especialista en innovación para los negocios, Jeannina Valenzuela dialoga con Mercedes Mateo Díaz, Jefe de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las condiciones esenciales para dinamizar el rumbo de la transformación digital educativa en los diferentes países de américa latina.

Según indica, el propósito es garantizar un retorno a clases seguro, eficiente e inclusivo, adaptado a las nuevos modelo de enseñanza que beneficie a los estudiantes, con una óptima formación con acceso y uso inteligente de herramientas tecnológicas.

Las expectativas luego de 23 meses de estar viviendo una pandemia es el retorno a clases apuntando a un modelo híbrido. Sin embargo, estamos afrontando la aparición de nuevas variantes de la covid-19 ¿Cuáles son las recomendaciones y análisis que se debieran incorporar?

Al poco tiempo de cerrar las escuelas nos dimos cuenta del rol central que jugaban en la vida, no solo de los niños, niñas y jóvenes, sino de las familias, de las madres que tuvieron que dejar sus empleos, etc. Quedo claro como nunca que la escuela es un hub de servicios; es mucho más que el lugar donde se aprende.

Y en este sentido, en mi opinión la enseñanza más importante que nos deja la pandemia tiene que ver con equidad. Las diferencias en acceso y oportunidades entre estudiantes de diferentes niveles socio-económicos, áreas geográficas, género y diversidad, no resisten a un shock de la naturaleza del que estamos viviendo. Así debilitan la capacidad de respuesta colectiva, nos hacen por tanto menos resilientes, se agravan y se convierten en un lastre para la gestión de la crisis y para el futuro.

La pobreza tiene muchas caras y no solo se refleja en peores aprendizajes o resultados en pruebas estandarizadas. La pobreza la hemos visto por las condiciones que los chicos tienen cuando regresan a sus hogares o salen a la calle del barrio donde viven; se ve en esos espacios hacinados en los que los chicos no pueden hacer sus tareas cuando llegan a la casa; en falta de conectividad, de dispositivos digitales para el aprendizaje; en violencia doméstica; en la precariedad económica de los hogares.

Cuáles son los desafíos que se tienen que atender como prioridad en el 2022 para los sistemas educativos de (ALC)?

La escuela no solo es el lugar donde se aprende, es mucho más para los estudiantes. Por eso, cualquier política educativa tiene que ser mirada con esos lentes de la multidimensionalidad de la pobreza a la que se enfrentan esas niñas, niños y jóvenes de bajos ingresos.

Por eso, dado el papel fundamental de las escuelas en el desarrollo académico, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes, y más allá de eso, en la salud física (nutrición, vacunación) y mental, la reapertura de las escuelas debe ser una prioridad para todos los sistemas educativos de ALC. La evidencia que tenemos indica que las escuelas no son el espacio de propagación del virus. Es decir que la reapertura tiene que ser una prioridad.

Desafortunadamente, la región ha tenido los cierres más prolongados del mundo, y nuevamente de cara al 2022 nos enfrentamos a grandes desafíos. Los costos educativos y mentales de suspender la instrucción presencial deben tenerse en cuenta y considerar otras medidas antes del cierre de escuelas. Se ha documentado ampliamente que mantener las escuelas cerradas tiene fuertes efectos negativos en el aprendizaje, en particular para los estudiantes vulnerables, y en la deserción escolar.

¿Cómo reabrir escuelas con seguridad ?

Para reabrir escuelas hay que hacerlo con seguridad. Muchos países, agencias especializadas y organismos multilaterales han desarrollado guías, protocolos e informes sobre cómo reabrir las escuelas de manera segura y los requisitos mínimos para hacerlo. Estrategias básicas como la vacunación, el suministro de mascarillas, el funcionamiento en burbujas educativas, protocolos de testeo, entre otros, son claves para garantizar escuelas seguras.

Esto significa vacunar a maestros y estudiantes, ampliar los programas de comidas escolares para estudiantes de bajos ingresos y garantizar que los suministros esenciales y la conectividad digital estén disponibles incluso para las escuelas rurales más aisladas.

ué casos de éxito tiene (ALC) sobre estrategias adecuadas para un retorno a clases controlado y seguro que garantice el bienestar de los estudiantes ?

Uruguay pudo reabrir las escuelas más rápido ya que implementaron un buen sistema de seguimiento para identificar y aislar rápidamente los casos, diseñaron una reapertura progresiva en fases por geografía (iniciando por escuelas rurales, ciudades pequeñas y escuelas urbanas de bajos recursos), por grupo de edad (iniciando por los más jóvenes) y por vulnerabilidad grupo.

Argentina también priorizó la vacunación de sus maestros antes de reabrir sus escuelas, mejoró su acceso al agua y garantizó los artículos básicos de higiene y limpieza. Mientras que Haití priorizó la alimentación escolar y los bonos de matrícula para apoyar económicamente a las familias con la matrícula escolar.

¿Cuáles son las condiciones para dinamizar y tomar el rumbo a una transformación educativa en medio de una revolución tecnológica que sea inclusiva?

No hay duda de que uno de los principales desafíos es la inequidad en el acceso a recursos digitales y conectividad, cómo garantizar que los estudiantes vulnerables, de zonas rurales y aisladas puedan acceder a tecnología.

El acceso a conectividad y tecnología hoy no es algo que sería bueno tener, es un imperativo, un derecho de todos los estudiantes; como antes lo era tener acceso a libros, papel y lapiceros. Uso inteligente de la tecnología.

El acceso es solo el primer paso, y no es una condición suficiente para el aprendizaje. Distribuir dispositivos y brindar conectividad sin enfocarse en la forma en que la tecnología se integra al proceso de instrucción solo ha mostrado efectos positivos en el uso de la computadora y el dominio de las habilidades digitales, con efectos nulos en el desempeño académico de los estudiantes.

¿El futuro de la Educación es hibrido?

El otro tema importante es que el modelo online llegó para quedarse y el futuro va a ser híbrido, con matices. Híbrido no significa no volver a clase, sino maximizar la combinación entre presencial y online, y promover un uso más efectivo en el aula de las posibilidades de aprendizaje que ofrecen las herramientas digitales. Significa combinar oferta tradicional y no tradicional para la formación. Insisto que una de las principales lecciones que nos ha dejado el cierre de escuelas es la relevancia de la presencialidad.

· Perú tiene el gran desafío de volver a clases el 28 de marzo de manera presencial, en este contexto el modelo de educación hibrida puede ofrecer a Perú una gran oportunidad para el regreso a las escuelas y la recuperación y aceleración de los aprendizajes.