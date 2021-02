El candidato presidencial que va segundo en los sondeos, Yohny Lescano, dijo que busca “desglobalizar” al país fortaleciendo la producción local y que hará respetar la explotación de recursos naturales con precios “equitativos”.

Lescano, en una conferencia con la prensa extranjera, afirmó además que en un eventual Gobierno suyo confeccionará un nuevo catastro para definir dónde se puede hacer minería y se mostró en contra del desarrollo del millonario proyecto de cobre Tía María, parado desde hace una década por un conflicto social.

El representante del partido Acción Popular, fundado hace más de seis décadas, señaló que su propuesta no tiene una base ideológica de izquierda o de derecha y que está a favor de la inversión, pero sin abuso o dominio de “grupos económicos”.

“No vamos a estatizar ninguna empresa, ni vamos a promover economías en ese sentido. Lo que nosotros promoveremos es la economía social de mercado, que la economía esté al servicio de las personas, no al revés”, manifestó el postulante presidencial de 62 años para los comicios generales del 11 de abril.

Lescano, un abogado y exlegislador por casi 20 años, emergió en febrero al segundo lugar en las encuestas tras casi duplicar su apoyo a un 10%, detrás del exarquero de fútbol George Forsyth que marcha primero con un 11%, según Ipsos Perú.

Otras dos firmas encuestadoras, Datum Internacional y CPI, también ubican a Lescano en el segundo lugar. Pero una gran mayoría de peruanos aún no sabe por quién votar o dice que no apoyará a ninguno, por lo que se vislumbra que la presidencia se definirá en una segunda ronda electoral el 6 de junio.

El aspirante presidencial dijo que “desglobalizar” la economía implica no depender de la veintena de tratados de libre comercio que tiene Perú, los cuales podrían ser evaluados para ver si hay una falta de “equidad” y sentarse a conversar.

“Si no se llega a un acuerdo veremos qué medidas tomar, dentro de los parámetros del diálogo y de intercambio de posturas”, dijo.

Catastro minero

Respecto a los recursos naturales en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, Lescano dijo que la explotación del recurso no convierte a una empresa en propietario. “Se le reconoce los servicios, se le transfiere los bienes, pero siempre el Perú como propietario, eso hay que modificar”.

“Por eso le dan precios irrisorios”, afirmó. “Creo que eso es una parte muy importante para poder empezar a recabar más, para conseguir mejores ingresos equitativos, justos para Perú, eso no significa que se va a estatizar, ni mucho menos”, acotó.

Lescano manifestó que revisará el proyecto de modernización de la refinería de Talara, de la estatal Petroperú, -de US$ 5,000 millones - porque “lamentablemente no está dando los réditos correspondientes”. Asimismo, dijo que el proyecto minero Tía María de US$ 1,400 millones no puede seguir adelante.

“Pienso hacer un catastro para ver dónde se hace minería y donde no, pero formalizar o querer meter presión el caso de Tía María sería una acción temeraria y ocasionaría más problemas que beneficios. No estamos dispuesto a insistir en esto”, dijo el candidato en referencia al proyecto de Southern Copper.

En tanto el político se mostró de acuerdo en el desarrollo de un proyecto de litio de talla mundial ubicado en Puno, su tierra natal, pero bajo una ley que transforme el recurso en valor agregado en Perú y hacer baterías. “Puede ser por una empresa privada, claro, pero también puede ser socio de Perú”.

Lescano refirió también que está a favor de crear “una aerolínea de bandera” o estatal y que impulsará una mayor acción del Estado en donde no llega la actividad empresarial privada, para brindar un mejor servicio en zonas alejadas del país.