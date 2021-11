El Ministerio de Salud (Mindsa) aprobó -de manera extraordinaria- la norma técnica de salud para la prevención y control de la COVID-19 en el Perú, que -em concreto- realizó cambios a los protocolos de bioseguridad para evitar su contagio.

Entre el más resaltante se ubica que -a partir de la fecha- ya no será obligatorio en espacios públicos y privados la toma de temperatura o saturación de oxígeno ya que -se alega- “ no han demostrado eficacia o no son costo efectivas ”.

Otra medida que ha quedado desactiva es la desinfección de calles o plaza, desinfección de superficies o espacios comunitarios con pulverizadores electrostático, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicas así como pediluvios para limpiar el calzado.

Entre las medidas de prevención que se mantiene se encuentra:

1.- Vacunación completa para COVID

2.- Uso de doble mascarilla, que seguirá siendo obligatorio para circular en vías de uso público y en espacios cerrado o en donde no se pueda mantener el distanciamiento social.

3.- Ventilación: asegurar que los ambientes de trabajo, medios de transporte, restaurantes, entre otros, tengan ventilación adecuada de preferencia natural.

4.- Distanciamiento física, mantener más de 1.5 metros de distancia con otras personas.

-Medidas recomendables de prevención-

1.- Burbuja social, limitar el número de contactos a un círculo íntimo.

2.- En ambientes de trabajo o lugares con riesgo de aglomeración y espacios cerrados es recomendable la medición de CO2 para garantiza que se han implementado las medidas adecuadas para el recambio de aire.

3.- Higiene de manos

4.- Protección ocular o caretas faciales en espacios cerrados.