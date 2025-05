El ministro de Defensa, Walter Astudillo, indicó que cuando asumió el cargo no se había identificado la existencia de grupos hostiles en Pataz, región La Libertad, y, por ende, no se pudieron tomar acciones de orden interno.

Estas declaraciones las dio durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso, donde detalló acerca de las acciones que se tomarán tras el asesinato de los trabajadores mineros en Pataz.

“Para tomar acciones de orden interno, primero tiene que determinarse la existencia de grupos hostiles. Desde el primer día que asumí el cargo, 13 de febrero de 2024, fue mi preocupación. Por eso, consultando con el Comando Conjunto, se me explicó que no se había determinado la existencia de grupos hostiles en Pataz, por lo tanto, al no darse el supuesto, no era conveniente esa medida”, indicó.

Asimismo, dijo que cuando se prolongó el estado de emergencia, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas tomaron el control del orden en la zona.

“Hubo un cambio en el siguiente decreto supremo, el cual se prolonga, el estado de emergencia, y como debe ser lo asumió la Policía Nacional. Retomó a cargo la policía, pero las Fuerzas Armadas seguían apoyando con acciones militares. El rol que desempeñaba la Policía Nacional de Perú tenía un efectivo importante, entre 100 y 200 hombres, y, como se entiende, cuando la Policía Nacional tiene control del orden interno, es el responsable de hacer los planes, las operaciones, y solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas, básicamente los últimos 14 meses, ha sido de apoyo a las acciones policiales”, precisó.

Finalmente dijo que el objetivo es establecer el orden interno en Pataz en coordinación con las entidades públicas, en conjunto con el gobierno local y regional.

“No es solamente una actuación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino va a haber la participación de los diferentes ministerios para abordar las necesidades principales, una de ellas, por ejemplo, las vías de comunicación, para garantizar la protección de la sociedad en defensa del Estado de Derecho. Ese es el objetivo político que se establece”, indicó el ministro antes de pasar a la sesión privada de la comisión.