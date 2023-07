Esta madrugada se reportó la explosión en el volcán Ubinas (Moquegua) por lo que la mayoría se pregunta si pronto se dará el caso de la fase eruptiva, y si las autoridades ya vienen pensando en un plan de evacuación de las personas que viven en los poblados cercanos.

Al respecto, la viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Karim Pardo, dijo hoy que se viene evaluando esta medida de traslado de personas. “Hemos tenido el primer acercamiento a través de brigadas y equipos de otros sectores. Estamos viendo la atención de las personas que puedan sufrir algún daño en su salud por las cenizas”, dijo.

“Se está revisando la posibilidad del desalojo de algunas familias. Eso lo estamos coordinando no solo el Ministerio de Salud sino con otros sectores”, indicó.

En tanto, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, afirmó que la explosión registrada esta madrugada en el volcán Ubinas es un hecho aislado y descartó que se haya iniciado la etapa eruptiva de este macizo.

Tras asegurar que se lleva a cabo el monitoreo permanente para determinar si pasará a una etapa eruptiva, Tavera consideró que todavía no sería necesaria la evacuación de la población de la localidad de Ubinas y del centro poblado Matalaque (las primeras en ser afectadas por las cenizas del volcán); dijo que solo ha ocurrido una explosión a las 03:17 a.m. de hoy y que no ha habido más .

Precisó que se coordina permanentemente con las autoridades del Gobierno y se brinda la información de las actividades del volcán Ubinas para la toma de decisiones, a fin de, si se presenta un escenario más crítico, proceder a la evacuación de la población como ocurrió en el 2019.

Cabe precisar que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo prepara la declaratoria de emergencia la zona de Moquegua, ubicada cerca el volcán Ubinas. Al respecto. el titular del IGP saludó esta medida a fin de que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas.