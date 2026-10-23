El bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, volvió a inundarse tras la llovizna registrada durante la noche y la madrugada. Ante la acumulación de agua, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó siete cisternas desde las primeras horas del día para realizar labores de succión en esta vía y en la avenida 26 de Noviembre.

Según informó la comuna limeña, las unidades trabajan en la avenida 26 de Noviembre y en el bypass de Pachacútec, donde la acumulación de agua mantiene interrumpida la circulación vehicular. La municipalidad recomendó a los conductores utilizar rutas alternativas y manejar con precaución mientras continúan las labores.

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Imágenes difundidas muestran que la parte más profunda de esta infraestructura se encuentra inundada. Además de las cisternas, se realizan trabajos con equipos de succión, incluidos hidrojets, para evacuar el agua y facilitar la recuperación del tránsito.

Según el reporte de Canal N, las precipitaciones cesaron aproximadamente a las 3:30 a.m. Sin embargo, pasadas las 7:00 a.m., todavía se observaba agua empozada en distintos puntos del bypass.

#Lima | 🚧 Tras las lluvias en Villa María del Triunfo, a través de @EmapeMML se desplegaron siete cisternas desde la madrugada para retirar el agua acumulada en la av. 26 de Noviembre y el bypass de Pachacútec. ⚠️ El bypass permanece cerrado. Se recomienda tomar rutas alternas y conducir con precaución. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 23, 2026

En los tramos altos de la avenida Pachacútec también se reportó acumulación de agua, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad para prevenir accidentes y evitar salpicar a los peatones.

El bypass de la avenida Pachacútec permanece cerrado al tránsito vehicular tras la acumulación de agua por las lloviznas registradas durante la noche y la madrugada. Foto: Andina.

Bypass de Pachacútec vuelve a inundarse

La inundación de esta vía no es un hecho aislado. Hace aproximadamente dos meses, un bus de transporte público quedó atrapado en medio del agua acumulada en el mismo punto, luego de una llovizna más intensa.

El nuevo episodio vuelve a evidenciar las dificultades que presenta esta infraestructura para evacuar el agua ante las precipitaciones registradas en Lima. Mientras continúan los trabajos de retiro del agua, el bypass permanece cerrado y la Municipalidad de Lima recomienda a los conductores tomar rutas alternativas.