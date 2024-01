Con el objetivo de erradicar el rebrote de la COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa el proceso de vacunación. Sin embargo, las vacunas bivalentes tiene fecha vencida, según se observa en el frasco de fabricación.

América TV emitió un reportaje en el que se pudo confirmar que los frascos de las vacunas que aplican las enfermeras del Minsa no tienen una fecha vigente: “La vacuna expiró el 19 de diciembre. Tiene la fecha de extensión de un año, todas las vacunas. O sea, ha vencido. No es que haya vencido, tiene una fecha de extensión. No, pero lo que dice ahí es 19 de diciembre. Así es”.

Como se recuerda, César Vásquez aseguró que las vacunas que ofrece la entidad son “totalmente seguras, eficientes y garantizadas por la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, en el Campo de Marte, en la Videna y, según las enfermeras, en todos los vacunatorios se están colocando vacunas que expiraron el 2023.

Paciente descubrió que vacuna contra la covid-19 tenía la fecha vencida en Lima. Foto: AméricaTV

América TV registró esta segunda conversación con una funcionaria:

- La vacuna tiene una fecha que está en el frasco, pero por resolución del Minsa tiene un periodo de un año.

- Pero, ¿cuál es la fecha que está en el frasco?

- [El] 19 de diciembre del 2023.

- Entonces, ya venció.

- No está vencida, tiene fecha de extensión [...]

- Una pregunta, ¿en todos los centros de vacunación son lo mismo?

- Así es. [...]

- ¿Todas tienen esa fecha?

- Como le digo, en todas han sacado la fecha de extensión”.

A través de una resolución directoral de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en la que se resuelve el cambio, la adición de vida útil de las vacunas por 12 meses más. Es decir, para el Minsa, por la información que recibieron, no prevalece la fecha de vencimiento de los frascos.

Paciente consultó sobre la fecha de vencimiento de las vacunas contra la covid-19 en Lima. Foto: América TV

Por su parte, el viceministro de Salud, Ricardo Peña, indicó que las vacunas con fecha de vencimiento pasada todavía garantizan la efectividad, según la información remitida por el fabricante.

“El tema acá, a mi completo parecer, se trata de un problema de las personas, de los profesionales que de alguna manera no han tenido la paciencia para explicar de qué se la resolución de la Digemid. Esto se ha informado desde hace varios meses atrás”, señaló.