El teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, informó que en los próximos días la comuna firmará un convenio con el Ministerio del Interior (Mininter) con el objetivo de brinda una capacitación a serenos del Cercado y otros distritos de la capital en el manejo de objetos de defensa.

“Queremos anunciar en los próximos días, será la firma de un convenio con el Ministerio del Interior, para una capacitación más extensa [...] se va a dar todo el marco teórico y práctico con especialistas del ministerio con el único afán de darle profesionalismo y mayor eficiencia al servicio de seguridad ciudadana a través de los serenos a nivel de Lima Cercado y Lima Metropolitana que supera los 15 mil agentes”, indicó el funcionario en diálogo con Canal N.

La medida se da luego de la publicación de la ley que autoriza el uso de armas no letales. No obstante, Reggiardo aclaró que los serenos de la Municipalidad de Lima no harán uso del gas pimienta mientras otros instrumentos que contempla la norma ya estaban siendo usados por el equipo de Serenazgo.

“ Se ha dado una ley para autorizar la utilización de objetos de defensa. Nosotros ya hemos venido usando chalecos antibalas, inmovilizadores de brazos que son de nylon, y otros. No vamos a usar gas pimienta. Nosotros vamos a capacitar primero, pero para mirar no solo al uso de armas no letales sino de armas letales, es decir, de fuego, de uso civil ”, mencionó.

Reggiardo agregó que la capacitación a serenos no será menor al año y medio o dos años. Dijo que el objetivo es poder crear una Policía Municipal.

Estas declaraciones las brindó el teniente alcalde de Lima durante un curso para la utilización de instrumentos de defensa para serenos. “Como Municipalidad Metropolitana de Lima queremos unificar la capacitación e información en seguridad ciudadana. Hoy hemos la participación de agentes de Barranco, Lince, Pachacamac, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador”, mencionó.