La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para el próximo examen de admisión 2025-I, programado para octubre. Este año, la prueba traerá cambios significativos, entre ellos la eliminación del requisito de un puntaje mínimo para asegurar una vacante, lo que promete un proceso de admisión más inclusivo.

Los detalles

El 13 de junio pasado, en una sesión del Consejo Universitario, se aprobó que para el examen de admisión 2025-I los estudiantes serán admitidos según el orden de mérito hasta llenar todas las vacantes disponibles, eliminando así el requisito previo de alcanzar los 900 puntos.

Sin embargo, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón Ruffner, enfatizó que esta nueva medida no permitirá el ingreso de estudiantes con puntajes negativos. “No pueden ingresar con una nota de menos uno o menos tres, eso no puede permitirse en San Marcos. Los que ingresen por orden de mérito será con nota aprobatoria (puntaje positivo). Tenemos que rescatar el nivel académico y de la universidad”, afirmó durante la sesión extraordinaria.

Otro cambio importante es la eliminación de la posibilidad de postular a una segunda opción de carrera dentro de la misma área académica, que antes permitía ingresar a una segunda escuela profesional si quedaban vacantes disponibles y el postulante cumplía con el orden de mérito.

Puntajes Mínimos y Máximos del 2024-2

En el último examen de admisión, la estudiante Ana Daniela Montoya Namoc logró el puntaje más alto con 1598.6250 puntos, ingresando a la carrera de Medicina Humana bajo la modalidad de Primeros Puestos de educación secundaria.

La lista completa de puntajes mínimos y máximos del examen de admisión 2024-II en la modalidad de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa está disponible en la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM. (Mírala completa aquí)

Próximo Examen de Admisión

El examen de admisión 2025-I se llevará a cabo en octubre, según el cronograma establecido. El sábado 5 de octubre, los postulantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E) rendirán su prueba. El domingo 6 de octubre, será el turno de los jóvenes de Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).

La programación continuará el siguiente fin de semana: el sábado 12 de octubre, los aspirantes del área de Ciencias de la Salud (sin Medicina Humana) presentarán su examen, mientras que el domingo 13 de octubre, la jornada estará reservada exclusivamente para los futuros estudiantes de Medicina.