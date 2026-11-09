Transportistas anuncian movilización este martes 10 de noviembre en rechazo a la extorsión y los asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.
Transportistas anuncian movilización este martes 10 de noviembre en rechazo a la extorsión y los asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.
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Redacción Gestión
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La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó este martes 10 de noviembre a una por la extorsión del crimen organizado y los asesinatos de choferes del transporte público.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, señaló que la . Durante la jornada, los servicios de transporte de las empresas participantes estarán suspendidos.

“Nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones”, declaró Valeriano a RPP. El dirigente cuestionó que, pese a los anuncios y acciones vinculadas con la seguridad, todavía no se observen resultados frente a la .

Anitra convoca a movilización este martes por extorsión y asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.
Anitra convoca a movilización este martes por extorsión y asesinatos de choferes. Foto: Andina/referencial.

La concentración está prevista desde las 7:00 a.m. en las inmediaciones de la plaza de Acho. Desde ese punto, los manifestantes se movilizarán hacia el Congreso de la República, donde esperan reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

Valeriano también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la inseguridad que afecta tanto a los trabajadores del transporte como a la ciudadanía. “Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad”, sostuvo.

El representante de Anitra advirtió que, si las autoridades nacionales no atienden sus exigencias relacionadas con la seguridad de los trabajadores del transporte público, .

De acuerdo con cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, durante el primer semestre de este año se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

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