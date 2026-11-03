Ante el riesgo de que las carreteras se vean bloqueadas o afectadas por huaicos y activación de quebradas, el Indecopi recuerda que las empresas de transporte no pueden cobrar penalidades a los pasajeros que soliciten postergar la fecha de su viaje con destino nacional o transferir su boleto a otra persona, siempre que comuniquen su decisión con al menos 24 horas de anticipación.

“Si la empresa no puede cumplir con el itinerario o se producen demoras por causas ajenas a sus operaciones, como eventos climatológicos, los pasajeros tienen derecho a recibir información oportuna y solicitar la reprogramación del viaje o la devolución de su dinero, según corresponda”, precisó.

Antes de viajar, el Indecopi recomienda a los consumidores a consultar el estado de las carreteras a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), disponible en https://saecoe.mtc.gob.pe/visor.

Información a los pasajeros

Ante las lluvias intensas registradas en diferentes regiones del país, el Indecopi remarcó que las empresas de transporte terrestre deben informar sobre el estado de las vías para salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

En el caso de vuelos afectados, las aerolíneas y agencias de viaje deben comunicar de manera clara y oportuna las cancelaciones o reprogramaciones de sus rutas.

También deben mantener habilitados sus canales de atención para que los pasajeros puedan solicitar el reembolso del boleto cuando este no sea utilizado, así como endosar o transferir el boleto reprogramado, de ser necesario.