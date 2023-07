Un temblor de magnitud 4.9, con epicentro en el distrito Coayllo, provincia de Cañete (Lima), y una profundidad de 125 kilómetros, se registró a las 5:46 horas del domingo 2 de julio, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento alcanzó una intensidad de IV.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las autoridades locales, quienes informaron que el movimiento sísmico fue percibido leve por la población de la provincia de Cañete y Lima Metropolitana.

Ante esta situación, unidades de primera respuesta iniciaron el monitoreo en las zonas vulnerables, no reportándose, hasta el momento, daños estructurales ni a la población. Del mismo modo, el COES del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que no se registraron daños a las vías de comunicación ni a los servicios de telefonía. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) informó que este evento no generó tsunami para el litoral peruano.

El INDECI recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su mochila de emergencia.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0364

Fecha y Hora Local: 02/07/2023 05:46:54

Magnitud: 4.9

Profundidad: 125km

Latitud: -12.64

Longitud: -76.30

Intensidad: IV Calango

Referencia: 29 km al SE de Calango, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 2, 2023

El IGP publicó el 2022 el Mapa de Acoplamiento Sísmico, en el cual se muestran las áreas del país donde se está acumulando “deformación” y donde, en el futuro, se liberará energía con sismos de gran magnitud.

Dicho mapa evidencia que en la costa central peruana se está acumulando más deformación, dado el silencio sísmico de hace más de 275 años. Esa energía acumulada solo se liberará con un sismo de magnitud 8.8, de acuerdo con el IGP.

