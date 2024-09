Las bases del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) a través de la IV Asamblea Nacional de Delegados acordaron iniciar una huelga escalonada por regiones a partir del 16 de octubre. Detallaron que empezarán en Loreto, Arequipa, Tumbes e Ica y a partir del 21 de octubre la huelga será a nivel nacional.

“Los maestros y auxiliares de educación acatarán estas medidas de lucha por culpa del gobierno de Dina Boluarte que ha negado el incremento del presupuesto al sector Educación, desconoce e incumple el convenio colectivo y los acuerdos de la Mesa Técnica firmados por el Mindedu y Sutep”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sutep.

Añadió que dicho incumplimiento no deja otra alternativa que la suspensión de labores de forma indefinida. El dirigente afirmó que el gremio trató de evitar una medida legal y extrema como es la huelga para no perjudicar a millones de estudiantes, pero ello no fue posible con este régimen indolente.

Las demandas del Sutep que motivan la huelga son en defensa del derecho a la educación gratuita y de calidad a la que merecen acceder nuestros los estudiantes quienes además soportan y hacen frente a la grave crisis económica y la inseguridad creciente en nuestro país.

La plataforma de lucha tiene como principales puntos alcanzar el 6% del PBI para la educación, mejorar la infraestructura, alimentación, capacitaciones, conectividad, contratación de psicólogos, odontólogos y enfermeros, mejores propinas para el personal PRONOEI, aumento de pensiones y el incremento de remuneraciones para los maestros y auxiliares del país.

“No pedimos migajas, demandamos el cumplimiento de los compromisos suscritos este año en Convenio Colectivo Sutep -Minedu, entre ellos un justo incremento para los maestros en dos tramos de 500 soles y no 200 soles como pretende el gobierno”, explicó el dirigente.

Castro informó también que la IV Asamblea Nacional de Delegados acordó que, como parte de las medidas de lucha, el magisterio acatará el Paro Nacional de 48 horas el 16 y 17 de octubre conjuntamente con los trabajadores de la administración pública que demandan aumento de sueldo.

Indicó que los padres de familia forman parte de ese sector en crisis y esa es una de las causas del abandono escolar de más de un millón de niños y adolescentes, problemática en la que este gobierno se mantiene en total indiferencia afectando el futuro de nuestras generaciones y el país entero.

La situación descrita no puede ser ajena al magisterio, encararla es responsabilidad de todos, por eso el Sutep y Derrama Magisterial han convocado a un Diálogo por la Educación para conocer las propuestas de los diversos sectores. El encuentro será este miércoles 18 de septiembre.