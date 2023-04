El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se mostró a favor del uso de armas no letales por parte de los serenos. Esto lo manifestó luego que la mañana de este viernes, el sereno Luis Manrique Pizarro intentó detener a un delincuente que acababa de cometer un robo en un minimarket del citado distrito, pero el criminal armado le disparó cerca a la cabeza dejándolo gravemente herido.

“Ayudaría mucho [uso de armas no letales]. El simple hecho que los delincuentes sepan que [los serenos] tienen armas no letales ya les infunde mayor respeto. En segundo lugar pudieran ganar segundos que son valiosos para que no sean agredidos. Si Luis Manrique habría tenido al menos un spray de este gas pimienta hubiera aturdido a la persona y quizás ganada los segundos necesarios para que la otra persona no agarre su arma y le dispare”, indicó en diálogo con RPP.

“Necesitamos que los serenos tengan algún tipo de armamento para poder equilibrar con delincuentes avezados que tienen armas de fuego. Los serenos ahora no tienen nada solo sus manos. Tenemos que ser conscientes como sociedad que si seguimos así esta guerra contra la delincuencia la vamos a seguir”, agregó Bruce.

LEA TAMBIÉN: San Isidro precisa las funciones del Serenazgo ante iniciativa sobre uso de armas

El burgomaestre informó que el miembro del Serenazgo herido de bala ya se encuentra estable, pero su estado de salud aún es delicado. “Esperamos que en las próximas horas pueda evolucionar favorablemente. Es lo que deseamos todos”, indicó.

Respecto a que si funciona de forma óptima el plan de patrullaje integrado (Policía Nacional- Serenazgo) en Surco, la autoridad edil señaló que sería “ideal” que se cuente al 100% de agentes policiales a bordo de los patrulleros los tres turnos, pero no es así.

El pasado 30 de marzo, el Pleno del Congreso con 78 votos a favor, doce en contra y siete abstenciones, y además exonerado de segunda votación, aprobó anoche el dictamen que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal y que autoriza el uso de armas no letales a estos cuerpos de seguridad local.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí