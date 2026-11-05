La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) manifestó su preocupación por las obligaciones económicas pendientes de atención a proveedores y empresas que participaron en la prestación de bienes y servicios vinculados a la organización de los Juegos Bolivarianos.

“Reconocemos que esta problemática tiene su origen en gestiones gubernamentales anteriores y que el actual Gobierno, con poco más de dos meses de gestión, ha asumido importantes desafíos que requieren atención y soluciones progresivas. Sin embargo, consideramos fundamental que las obligaciones válidamente contraídas por las entidades públicas sean honradas, independientemente de los cambios de administración, en observancia de los principios de seguridad jurídica, buena fe contractual y continuidad de las obligaciones del Estado!”, expresó a través de un comunicado.

Añadió que la demora en el cumplimiento de estos compromisos afecta la liquidez de las empresas proveedoras, compromete su capacidad operativa y puede debilitar la confianza del sector privado en su participación en futuras iniciativas y proyectos promovidos por el Estado.

En ese sentido, la SNCI consideró conveniente que las autoridades competentes, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las entidades involucradas, impulsen un proceso de verificación y reconocimiento de las obligaciones pendientes, estableciendo un cronograma transparente y progresivo para su atención, de acuerdo con las disposiciones legales y presupuestales aplicables.

“Asimismo, saludamos los esfuerzos del actual Gobierno por fortalecer la gestión pública y consideramos que la solución de esta problemática representaría una señal positiva de responsabilidad institucional, respeto a los compromisos asumidos y fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y el sector privado”, expresó.

La SNCI finalmente manifestó su disposición de contribuir al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan superar esta situación, preservando la confianza empresarial y promoviendo un entorno favorable para la inversión, el empleo y el desarrollo nacional.