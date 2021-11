Los dos últimos sismos en Lima y Amazonas, con una magnitud de 5.2 grados y 7.5 grados, respectivamente, nos ponen en alerta sobre lo que podría pasar con las viviendas.

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) señala que actualmente el número de viviendas que están protegidas es bajo. De los ocho millones de viviendas que existen en el país solo 3.3% (alrededor de 300,000) están protegidas con un seguro.

De ese número, el 80% es porque están pagando un crédito hipotecario y es una exigencia de la entidad financiera contar con este.

“Es importante proteger nuestras viviendas, pero no solo ante sismos sino también contra cualquier imprevisto como incendios, inundaciones, robos, etc. Para millones de peruanos adquirir o construir su vivienda ha significado privarse de varias cosas, pero a pesar de ello no aseguran su bien ya que creen que es un gasto cuando en realidad es una protección para su inversión”, dice Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de Apeseg.

¿Qué tipos de cobertura tiene un seguro para el hogar?

Las cuatro coberturas que todo seguro de hogar te ofrecerá son:

Contra incendios y daños por fuego Contra daños por agua Contra robo, lo que incluye la reparación de puertas o ventanas forzadas Contra terremoto, maremoto u otras catástrofes

¿Cómo activar tu seguro si tu vivienda sufre daños durante un sismo?

Primero, ponte a buen recaudo tras el sismo, de ser necesario evacúa la propiedad si ves daños estructurales. Cuando estés a salvo, comunícate con tu aseguradora.

Una vez que puedas ingresar nuevamente a tu inmueble, documenta (toma fotos) los daños que ha sufrido tu propiedad. Asimismo, realiza una lista detallada de los daños sufridos y las pérdidas.

Presupuesta los costos de reparación que necesitará tu inmueble, con todos estos documentos, un ajustador de seguros autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) evaluará tu caso y determinará la indemnización correspondiente que tu aseguradora deberá asumir.

¿Cuánto cuesta un seguro de hogar?

Se estima que el costo de la prima está entre el 0.2% y 0.3% del valor de la vivienda. Por ejemplo, si una vivienda tiene un valor de S/200,000 el costo anual del seguro ascendería a S/ 400, es decir alrededor de S/ 33 mensuales, casi un poco más de un sol diario.