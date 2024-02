Este martes 6 de febrero, un fuerte sonido que provenía desde celulares generó alarma en los ciudadanos de diferentes regiones del Perú. El motivo es que se realizaron nuevas pruebas a nivel nacional del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), donde se envió un mensaje acompañado de sonido y vibración a los teléfonos móviles que cuenten con la tecnología “Cell Broadcast” (Difusión Celular).

Fue instituto de Defensa Civil (Indeci) que emitió una alerta en los celulares ante el eventual peligro de crecida de ríos o posibles desbordes. El Sismate sigue en fase de prueba, por lo que este tipo de mensaje que apareció en la pantalla de los dispositivos.

¿Por qué es importante que la alerta temprana llegue a tu celular?

Sin importar si es un teléfono básico o un smartphone de alta gama, estos mensajes de alerta difundidos a través del Sismate permitirán conceder a la población un tiempo de oportunidad para saber cómo actuar antes de la ocurrencia de tsunamis, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros peligros que se producen en diversas regiones del país.

Las alertas serán emitidas en base de la información que proporcionen las entidades técnico científicas como la Marina de Guerra del Perú, el IGP, el Senamhi y otras. El mensaje será enviado por el Indeci únicamente al área geográfica involucrada en la emergencia .

Si te llegó la alarma entonces tu celular tiene tecnología “Cell Broadcast”

Carlos Aguirre, Director General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó a la agencia Andina que esta herramienta -diferente a los mensajes tipo SMS que se reciben por celular- permite enviar mensajes a los terminales móviles que estén dentro de una zona específica, sin tener en cuenta el número de teléfono y datos del usuario. Además, la zona donde se difunda el mensaje debe tener cobertura móvil.

“Los mensajes son enviados a las celdas de las estaciones base celular de las empresas operadoras que ofrecen el servicio de telefonía móvil y luego los direcciona a sus terminales afiliados. De esta forma, se puede llegar a miles de usuarios en un corto tiempo y sin riesgos de colapso de la red”, agregó. El envío del mensaje es gestionado a través de un Cell Broadcast Center conectado directamente a los controladores en redes 2G, 3G, 4G y 5G.

¿Hasta cuándo continuarán las pruebas?

El Indeci informó a través de su mensaje en los celulares que este periodo de prueba continuará hasta el 15 de marzo de este año.

¿Cómo verificar si tu teléfono celular podrá recibir alertas?

Los terminales móviles con funcionalidad “Cell Broadcast” deben contar con un patrón de sonido y vibración, y permitir la visualización del mensaje debe ser mediante un formato Pop-Up (ventana emergente). Incluso si el usuario está chateando, en una llamada o navegando en internet, la alerta interrumpirá esa actividad para que no pase desapercibida. También se mostrará el mensaje si el celular estuviera en Modo silencio .

Además, se debe desactivar el Modo Avión para que el celular pueda recibir las señales radioeléctricas de las estaciones base celular.

Aunque no tuvieras conexión a internet (plan de datos), podrás ver el mensaje de alerta de emergencia debido a que la tecnología utiliza los canales de señalización y no los de datos .

En zonas alejadas, es necesario que se verifique que el celular esté activo (con chip) y con señal de cualquier red (desde 2G hasta 5G) para recibir el mensaje.

Conoce en qué consiste y cómo funciona el sistema de mensajería de alerta temprana desarrollada por el MTC a propósito de su activación por las intensas precipitaciones en Perú. (Foto: MTC)

“Actualmente en el país se está trabajando con la tecnología 5G-NS que utiliza la infraestructura de 4G, por lo cual esta integrado al sistema del Sismate y los terminales móviles pueden recibir los mensajes ‘Cell Broadcast’. Si no recibieran los mensajes podría ser debido a que el terminal móvil no cuenta con la funcionalidad Cell Broadcast o en la estación base celular no se encuentra habilitada los features”, detalló.

Por otro lado, aseguró que el sistema del Sismate cuenta con la funcionalidad pura para la futura red 5G, pero -por el momento- ningún operador cuenta con esta tecnología.

Aguirre también indicó que la prueba nacional, realizada el pasado 6 de mayo, viene siendo evaluada por la Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del MTC como parte del Entregable N° 5 del Contrato N° 104-2019-MTC/10.02, cuyos resultados se conocerán próximamente.

¿Cómo saber si tu smartphone tiene “Cell Broadcast”?

Para confirmar si el dispositivo móvil cuenta con esta tecnología, los usuarios pueden revisar si el número de IMEI impreso en la caja coincide con el que se muestra en el equipo. Para ello solo debe marcar *#06# en el móvil como si iniciara una llamada.

El siguiente paso es confirmar si el teléfono fue homologado. Para ello, el MTC habilitó una plataforma web para buscar el certificado por marca o modelo.

Para encontrar el modelo del celular es necesario que ingreses a “Ajustes” en el móvil y luego haz clic en la opción “Acerca de este teléfono”. Ese es el código que deberás colocar en el campo “Modelo” en el buscador del MTC.

El usuario podrá descargar el certificado en formato PDF y conocer la fecha de la homologación del dispositivo que ingresó al Perú.

Para garantizar que los ciudadanos accedan a esta tecnología, el Ministerio de Transportes publicó el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC que determina que los terminales móviles importados (celulares, tabletas, wearables y otros) tengan esta característica para su comercialización en el mercado peruano.

En tanto, empresas tecnológicas, como Huawei y Lenovo, publicaron un tutorial para activar la función de “Difusión Celular” en el móvil. Por su parte, Samsung atiende consultas en línea desde su sitio web.

