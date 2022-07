El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna, se pronunció sobre la modificación de los estatutos de la Derrama Magisterial y explicó que la intervención de su sector obedece a la opinión de los maestros que aportan.

“Respecto a la Derrama Magisterial, tienen derecho a opinar y siempre han exigido, y está en los pliegos de peticiones de muchas bases, el tema de la reestructuración porque no se estaría cumpliendo sus fines y sus objetivos. Entonces, el tema de la Derrama Magisterial obedece a la opinión de los maestros que aportan, no de los opinólogos, no de los asalariados que ven afectados su intereses. Lo único que estamos haciendo es no tocar ni un sol de la Derrama Magisterial”, aseveró a RPP.

“Nosotros estamos democratizando el tema de la estructura organizacional”, añadió.

Asimismo, Serna indicó que su sector ha solicitado los padrones de los 550,000 maestros que forman parte de la Derrama Magisterial. “Ahorita estamos en revisión de padrones. El Sutep ha presentado los padrones con 60,000 firmas y el Fenate con 10,000, no existe grupo mayoritario que represente a los maestros. Cómo es posible que 60,000 puedan representar a 550,000 maestros, eso significa que parte de los maestros no están de acuerdo con determinados temas”.

Por otro lado, rechazó nuevamente que se busque favorecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), gremio fundado por Pedro Castillo.

“En qué parte (del decreto) dice que representantes de Fenate pueda tener participación. Los amigos que actualmente gestionan la Derrama Magisterial pueden presentar su lista y como dicen que tienen el apoyo mayoritario de los maestros, en una situación democrática, que participen. Lo que queremos hacer nosotros es que la derrama magisterial sea efectivamente representada por quienes aporte”, sostuvo.

Además, sugirió que se consulte a los maestros en las escuelas sobre si están de acuerdo a los cambios en la Derrama Magisterial.

“Yo les sugiero que vayan a los colegios, entrevisten a los maestros y vean si están de acuerdo o no porque los opinólogos, los asalariados, los expertos que siempre han estado al servicio o han sido contratados por la Derrama Magisterial seguro que con sus intereses tienen su opinión”, puntualizó.

¿De qué trata los cambios en la Derrama Magisterial?

El Gobierno publicó un decreto supremo que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial a fin de habilitar la elección de su directorio y principales autoridades a través del voto de docentes y maestros de todo el Perú.

Actualmente el directorio lo conforman seis miembros, de los cuales cuatro son designados directamente por el Sutep. El directorio está constituido por cuatro representantes del Sutep, uno del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú y un representante del Ministerio de Educación.

Con el cambio se eleva a trece el número de miembros, pero el Sutep ya no tendrá representantes directos, sino que se podrá elegir a cualquier docente asociado a la Derrama Magisterial.

Además, se establece que el directorio lo conformarán siete asociados que presten servicios como docentes en instituciones educativas de educación básica, dos asociados que presten servicios como docentes en instituciones educativas de educación superior, un asociado que preste servicio como docente en un Centro de Educación Técnico- Productiva (CETPRO), dos asociados que presten servicios como auxiliares en instituciones educativas y un representante del Ministerio de Educación, entre otros cambios.

