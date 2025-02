Este martes, diversos usuarios difundieron en las redes sociales imágenes del Río Rímac con una inusual coloración roja.

Sedapal, encargada de gestionar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Lima y Callao, no tardó en pronunciarse. Si bien no explicó el por qué de lo sucedido, aclaró que esta alteración no produjo riesgo alguno en el abastecimiento.

“La captación y el tratamiento del agua en nuestras plantas se realizan con total normalidad, cumpliendo estrictamente con los estándares de calidad”, indicó mediante un comunicado compartido en X.

Sostuvo que a la altura de las bocatomas Atarjea y Huachipa, el río Rímac presenta la turbidez habitual de la temporada, sin registrar ninguna colaboración inusual, y que la alteración en el color del agua “ocurre aguas abajo de sus compuertas de captación, por lo que no representa riesgo para el proceso de abastecimiento”.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.