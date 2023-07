El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la restricción del tránsito en la carretera Central (Ruta Nacional PE-22) por el feriado largo por Fiestas Patrias. Precisó que la medida se aplicará del 27 al 30 de julio, respectivamente, declarado feriado largo por el Gobierno.

Durante los feriados por Fiestas Patrias, los vehículos de carga que superen las 3.5 toneladas de peso bruto tendrán restricciones de tránsito en la carretera Central, de acuerdo con la RD 06-2023-MTC/18 del MTC, que busca facilitar la movilidad vehicular desde y hacia las principales ciudades del centro del país en esas fechas.

Dichas unidades no podrán transitar el 27 de julio desde las 00:00 horas hasta las 08:00 a.m. en el tramo comprendido entre el kilómetro 23 (Chaclacayo) y el kilómetro 145 (centro poblado Pucará, Yauli) de la carretera Central; y el domingo 30 de julio desde la 09:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., en ambos sentidos.

El cumplimiento de esta disposición estará a cargo de los fiscalizadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que estarán desplegados en el control del centro poblado Corcona (Cocachacra, Huarochirí) y de manera aleatoria en puntos estratégicos de la red vial.

La Sutran recuerda que incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido o de acceso restringido es una infracción grave tipificada en el Reglamento Nacional de Tránsito con el código G.10 y conlleva una multa del 8 % de la unidad impositiva tributaria (UIT), que es aplicada por la Policía Nacional.

Además, la Sutran hará el seguimiento desde su Centro de Gestión y Monitoreo (CGM), que recibe información en tiempo real vía GPS de un total de 4,108 empresas y 19,408 vehículos de transporte regular, turístico y trabajadores.

Asesoría ante un incidente

Recomienda a los usuarios comunicarse vía WhatsApp al Fiscafono 999-382606 y la línea gratuita 0800-12345 para reportar cualquier incidente.