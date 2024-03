En Perú, siete de cada 100 niños tienen problemas de visión como miopía, astigmatismo y ambliopía, de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Salud (Minsa). Por ello, la detección temprana de los trastornos de la visión infantil son fundamentales para garantizar su salud y su aprendizaje.

Según el informe mundial de la visión, hay 312 millones de menores de 19 años con miopía. Por su parte, la Comisión de Salud Global de The Lancet sobre la salud ocular mundial, informó de que los niños con pérdida de visión en los países de ingresos bajos y medios tienen hasta cinco veces menos probabilidades de asistir a la educación formal.

“La pérdida de la visión puede afectar significativamente la capacidad de aprendizaje de un niño y tener consecuencias en sus oportunidades. Por ello, es importante cuidar la salud visual de los niños, con un chequeo oftalmológico anual”, expresó la doctora Amelia Cerrate, oftalmóloga de Clínica OftalmoMedic.

¿Cuáles son los principales problemas visuales en los niños?

Entre los niños, las principales causas de ceguera y deficiencia visual son los defectos de refracción no corregidos (miopía, la hipermetropía y el astigmatismo), seguido de estrabismo y ambliopía. No obstante en muchos casos también encontramos cataratas, retinopatía del prematuro, anomalías oculares congénitas y cicatrices corneales.

Una visita al oftalmólogo apenas se vean señales de poca visión es fundamental para tratar el problema. (Foto: Antoni Shkraba / Pexels)

LEA TAMBIÉN: Los problemas de la visión que solo deben ser abordados por oftalmólogos

“Estas condiciones pueden afectar la calidad de vida de los niños y su rendimiento académico si no se tratan adecuadamente. Los niños deben pasar un control oftalmológico por lo menos 1 vez al año, de preferencia antes de iniciar el año escolar”, señaló la especialista.

“Es importante mencionar que las deficiencias visuales en los niños pueden afectar gravemente no solo su salud, sino también sus resultados educativos, dañar su autoestima y afectar su potencial socioeconómico futuro”, agregó.

¿Cuáles son los síntomas?

Loa síntomas que suelen presentar los niños son: acercase mucho a los objetos para observarlos, entrecierran los ojos con frecuencia, se frotan los ojos constantemente, presentan desviación del ojo al mirar o presentan dolor de cabeza.

¿Qué pasa si no se trata el problema visual en el niño?

No cuidar la salud visual de un niño puede tener consecuencias en su futuro, tanto en su salud, como en lo social y laboral.

La prevalencia de la miopía en los niños y adolescentes se está incrementando rápidamente en muchas partes del mundo, debido a los cambios en el estilo de vida de los niños. De acuerdo con The International Agency for the Prevention of Blindness, en el 2020, el 60% de los niños de Asia y el 40% de los de Europa tenían miopía.

Recomendaciones de prevención:

Se recomienda principalmente evitar el uso prolongado del aparatos electrónicos, que los niños no tengan más de 20 a 30 minutos frente a una pantalla; hacer pausas visuales y asegurarse de que haya una buena iluminación al momento de estudiar.

Asimismo, se debe cuidar que los niños tengan una alimentación balanceada rica en frutas y verduras, ya que proporcionan los nutrientes necesarios que ayudan mantener una buena salud visual. Sobre todo los alimentos de color amarillo, que tienen provitamina A, como el plátano, la papaya, naranja, zapallito, el huevo, son especialmente beneficiosos para la salud ocular de los niños.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.