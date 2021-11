“Hospitales, colegios, comisarías y todas las entidades del Estado de 180 capitales de provincia de las zonas más pobres del Perú podrán tener conectividad digital gracias al uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a costo cero”, así lo anunció el viceministro de Comunicaciones, Carlos Sotelo.

El funcionario precisó que el costo cero permitirá incrementar significativamente la capacidad de conexión de Internet e Intranet en alta velocidad para brindar mejores servicios a la ciudadanía, priorizando la teleducación, telesalud, defensa nacional, seguridad, cultura e investigación.

En ese contexto, Sotelo explicó que el costo cero se refiere al uso del transporte de datos asociados a la conectividad desde el nodo de Lima hacia las regiones del país. Entre otros beneficios figuran el uso eficiente del Internet, mejor conectividad, reducción de precios y mayor eficiencia del Estado.

El viceministro destacó que la aprobación de la norma se ha dado en el marco de la política de reducción de brechas sociales para lograr una transformación digital inclusiva y equitativa. Precisó que el uso de la red de reserva de capacidad para la Red Nacional del Estado (Rednace) es para uso exclusivo del Estado sin fines comerciales.

Sotelo López aclaró que el costo es cero porque el Estado es dueño de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y está pagando toda la inversión, costos de operación y mantenimiento, y no tendría por qué asumir ningún gasto adicional. “Desde hace 5 años se asumió el compromiso de la inversión, se use o no la Red Dorsal, aunque actualmente solo estaba utilizándose el 5% de su capacidad. Esta situación genero grandes pérdidas económicas, de oportunidades, de desarrollo socioeconómico y de reactivación económica para el país”, precisó.

La red dorsal funciona desde 2016. “Aunque tiene 5 años en operación, su uso efectivo no se ha realizado en la medida de que existían trabas normativas y regulatorias que la actual gestión viene eliminando”, comento.

Asimismo, señaló que el MTC está trabajando para optimizar el ecosistema digital de nuestro país, mejorando las normas, eliminando las barreras burocráticas y de otra índole que puedan generar sobrecosto a los operadores de telecomunicaciones en la provisión de servicios, lo cual limita llevar educación, salud y elevar el nivel de vida de los peruanos a través del uso eficiente del internet y la tecnología.