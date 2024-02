Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, dijo que el peaje de Rutas de Lima, vulnera los derechos de los ciudadanos. El burgomaestre indicó que el municipio aceptó la solicitud de los ciudadanos de Lima Norte y Lima Sur, por lo que litigó contra la concesionaria ante el Tribunal Constitucional.

“Ojalá el TC se pronuncie un tema de fondo. Un tema donde la Municipalidad de Lima se ha allanado. La Municipalidad acepta el pedido de la población de Lima Norte y Lima Sur y litiga en contra de Rutas de Lima en el Tribunal Constitucional y le dice a los señores magistrados: ‘La gente tiene razón, están pagando un peaje que le quita derechos fundamentales”, declaró el martes en conferencia de prensa.

El alcalde de Lima solicitó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sumarse al “pedido justo” de los ciudadanos para eliminar el cobro de Rutas de Lima.

“¿Quién se puede sumar a este pedido justo? Es la Defensoría del Pueblo, hay que pedirle sea parte del proceso en su rol de defensa de la vida. Yo aquí invoco al defensor del Pueblo que de una vez se apersone”, dijo.

Suspenden cobro de peajes en Puente Piedra

Rutas de Lima suspendió el cobro de peaje en las garitas de Puente Piedra, acatando la medida cautelar de la Corte Superior de Justicia, pese a que lo consideró como un “acto arbitrario y contrario a ley”.

“A la fecha, RDL no ha sido formalmente notificada de la medida cautelar, motivo por el cual la misma no ha podido ser ejecutada. No obstante, lo anterior, su difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamientos y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios y población que utiliza nuestra vía del tramo Panamericana Norte”, informaron.

