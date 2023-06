El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), informó que los profesionales peruanos de excelencia académica e insuficientes recursos económicos tienen la oportunidad de estudiar una maestría o doctorado en una de las mejores universidades del mundo con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano, a través de la convocatoria 2023 del concurso Beca Generación del Bicentenario.

El concurso público otorgará, en estricto orden de mérito, 150 becas integrales, de las cuales 120 serán para estudios de maestrías y 30, para doctorados. Está dirigido a los profesionales que hayan sido admitidos de forma definitiva en un programa de posgrado en una de las las 400 mejores universidades del mundo, según los rankings QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education World University Ranking. Los interesados deben acreditar insuficientes recursos económicos para financiarlo.

¿Qué cubre la beca Beca Generación del Bicentenario 2023?

La beca cubre costos académicos, como matricula, pensión de estudios, costos administrativos por la obtención del grado y título; así como los costos no académicos, como transporte interprovincial e internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local y materiales de estudio. Todos los detalles se precisan en las bases del concurso publicadas en su página web www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

¿A qué universidades puede postular?

Las instituciones con las que se puede postular a la beca son: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, University of Cambridge (Reino Unido), California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) (Suiza), Columbia University, National University of Singapore (NUS) (Singapur), Yale University, Imperial College London, Tsinghua University (China), y University of California, Universite Paris-Saclay (Francia), Berkeley. La lista completa se encuentra en la página web.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Beca Generación del Bicentenario 2023?

Los profesionales peruanos interesados en postular deben leer detenidamente las bases del concurso Beca Generación del Bicentenario 2023 para conocer todos los detalles. Tras ello, deberán acreditar los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad peruana

Contar con grado de bachiller o título profesional o título técnico profesional para postular a una maestría, y grado de bachiller o título profesional o grado de maestría para un doctorado

Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado con décimo, quinto o tercio superior o su equivalente en cada caso

Contar con carta de aceptación definitiva de una institución educativa elegible para el concurso

Tener insuficientes recursos económicos para financiar estudios de posgrado: acreditar ingreso bruto promedio mensual per cápita familiar igual o menor a S/ 7175

Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, contabilizados después de haber obtenido el grado académico hasta la publicación de las bases

Acreditar un buen perfil profesional y/o de investigación luego de haber obtenido el grado de bachiller o título técnico profesional

Otros

¿Hasta cuándo puedo postular?

Quienes cumplan con los requisitos para postular pueden postular al concurso Beca Generación del Bicentenario 2023 hasta las 5:30 p. m. del 28 de junio de 2023. Todo el proceso es virtual y gratuito. Los postulantes deben subir los documentos requeridos en el Módulo de Postulación que se publicará en la página web www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

La lista de los seleccionados se publicará el 18 de julio de este año. Tras aceptar la beca podrán recibir los beneficios.

Los ganadores deberán dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a sus estudios. Además, los grados académicos que se obtengan deben ser reconocidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Asimismo, una vez terminen sus estudios, los becarios deberán cumplir su Compromiso de Servicio al Perú, que consiste en trabajar en una empresa o institución pública o privada constituida en el Perú, por un tiempo determinado, para así contribuir con sus conocimientos al desarrollo del país. No deben dar ningún pago al Pronabec o al Estado.

¿Qué es el Pronabec?

El Pronabec, desde su creación en el 2012, ha otorgado más de 216,000 becas de acceso a la educación de calidad a peruanos y peruanas con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad, transformando sus vidas y las de sus familias. De este grupo, la Beca Generación del Bicentenario ha beneficiado a 2,365 profesionales peruanos.

Para más información pueden visitar la página web del Pronabec www.gob.pe/pronabec y realizar consultas a través de su canal de Facebook www.facebook.com/PRONABEC, llamar a su línea gratuita 0800 000 18, central telefónica (01) 612 8,230 o escribir por WhatsApp al 966-429 596.

