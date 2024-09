Con el propósito de informar a los productores, fabricantes y proveedores sobre las características y requisitos de certificación obligatoria de los alimentos y dar a conocer los avances del Proceso de Compras 2025, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma inició ayer las mesas técnicas “Por una alimentación escolar saludable y de calidad” .

El programa social indicó que ha organizado seis mesas técnicas, que buscan recoger sugerencias y aportes para mejorar las especificaciones técnicas, y asegurar la adquisición de alimentos de alta calidad como parte del servicio alimentario escolar del 2025.

“El objetivo es no tener incidencias en cualquier parte del país. El programa, y los niños, necesitan que identifiquemos, cada uno, nuestros roles para que Qali Warma sea efectivo, al igual que la participación de las otras entidades del Estado, que son clave en este proceso. El programa social no se exime de responsabilidades, pero se debe recordar que el programa no fabrica, no registra, no autoriza”, el director ejecutivo de dicho programa, Pedro Ripalda Ramírez.

Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), destacó la apertura de Qali Warma de convocar a entidades para que formulen sus sugerencias y aportes, lo cual es una iniciativa muy importante.

“De acuerdo al Código de Protección y Defensa al Consumidor, los niños son consumidores vulnerables, por lo tanto, todos deben hacer sus mejores esfuerzos, su mejor tarea para que reciban una alimentación de calidad, y con arreglo al derecho internacional, los niños tienen derecho a una alimentación adecuada, que los nutra”, enfatizó.

Posteriormente, el equipo técnico de Qali Warma expuso los proyectos de actualización de las especificaciones técnicas de alimentos y las propuestas de modificación, e informó sobre la proyección de volúmenes para el 2025. Los participantes efectuaron sus consultas y se absolvió inquietudes.

Al término de la mesa técnica, los participantes firmaron el “Compromiso por la alimentación del futuro del país”, con el objetivo de brindar una alimentación de calidad a más de 4.1 millones de escolares en todo el país. La misma dinámica se replicó en la tarde, con la mesa técnica del grupo de alimentos “pescado y productos pesqueros”.

Hoy viernes 6 de setiembre, por la mañana, se conformará la mesa técnica del grupo de alimentos “huevos y productos a base de huevo, edulcorantes, sales, bebidas, galletas y chocolates”. Por la tarde, del mismo día, se constituirá la del grupo de alimentos cereales y productos derivados de cereales, tubérculos, frutas y hortalizas.

En tanto, el martes 10 de setiembre, por la tarde, será el turno de la mesa técnica del grupo de alimentos panificación y proveedores. Mientras que el viernes 13 de setiembre, por la tarde, se llevará a cabo la de productos lácteos y análogos, aceites y emulsiones grasas.

Los interesados en participar, de acuerdo a su rubro, pueden inscribirse en las siguientes mesas técnicas a través del enlace, que se encuentra publicado en la página web institucional. Cabe señalar que los cupos son limitados y el plazo de inscripción cierra un día antes de cada reunión.

Asimismo, se debe señalar que los proyectos de actualización de las especificaciones técnicas de alimentos, que suman 60, con miras al servicio alimentario escolar del 2025 se encuentran publicados en el siguiente enlace. Los aportes se recibirán hasta el 18 de septiembre.