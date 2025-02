La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estaría evaluando extinguir el Proyecto Especial Legado, que tiene como tarea organizar los Juegos Bolivarianos 2025 y los Juegos Panamericanos 2027, y trasladar su gestión de infraestructura al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Así lo dio a conocer Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Neuhaus exhortó al Gobierno a reflexionar sobre la eliminación de este equipo de trabajo, considerando los proyectos que se avecinan, así como los logros obtenidos hasta la fecha. Además, advirtió los riesgos que existen de trasladar sus funciones al IPD.

“Yo llamaría a la reflexión al Consejo de Ministros, que no tomen medidas apresuradas, que se asesoren. Hay muy buena gente que tiene experiencia. Una de las razones por las que nos dieron la sede (de los Bolivarianos 2025 y Panamericanos 2027) es porque Legado se mantuvo. Va a ser absorbido por el IPD que no está bien y no funciona”, dijo a Canal N.

En otro momento, Carlos Neuhaus cuestionó el estado de las instalaciones que tiene a su cargo el IPD, señalando que durante varios años se mantienen en malas condiciones.

“Uno va a visitar estadios en provincias [...] pero ve que no hay un buen mantenimiento”, agregó el expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Finalmente, Neuhaus destacó que los esfuerzos deben ir más allá de la construcción de estos espacios; deben incluir la gestión, el mantenimiento y la planificación a largo plazo para garantizar que sigan siendo útiles para la comunidad.