El gobierno de Canadá abrió un concurso de becas para brindar apoyo económico a los peruanos que se encuentren interesados en seguir sus estudios en su país. Las convocatorias están destinadas a los estudiantes que buscan continuar con una maestría, un doctorado o un posdoctorado.

El Progama de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) compartió la información sobre el programa de becas para los peruanos interesados en continuar sus estudios con los gastos académicos cubiertos.

Requisitos para entrar al programa CIFAR de posdoctorado

Pronabec informó que el Programa Global de Bevas CIFAR Azrieli (2025-2027) está enfocado para docentes asociados y profesionales que en los últimos tiempos han culminado un doctorado. El propósito de este proyecto es que estos letrados puedan unirse al programa de investigación en el Instituto Canadiense para Investigaciones Avanzadas.

Algunos de los requisitos para formar parte de este programa son:

Haber culminado un doctorado (o equivalente).

Ser parte de un equipo en educación superior o de investigación a tiempo completo y que cumpla tareas que incluyan investigación independiente y supervisar o enseñar a estudiantes en la formación para obtener un título profesional.

Permanecer en el trabajo durante el período activo de la beca (1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2027).

Tener dominado el idioma inglés a nivel avanzado.

Estar interesado en teas de investigación que complementen los temas y objetivos del programa de investigación de CIFAR.

En caso de que el estudiante resulte ganador de las becas CIFAR, recibirá un monto ascendiente a los 100.000 dólares canadienses, equivalente a aproximadamente 271.708 soles.

Becas para seguir un segundo posgrado

Este Programa de Becas de Posgrado de Ontario está dirigido para aquellos peruanos que se encuentren estudiando alguna maestría o doctorado (requisito principal para obtener la beca) en ciertas universidades de Canadá. El gobierno canadiense enviará al participante a la universidad que este haya elegido.

Cabe señalar que todas las universidades cuentan con sus propios requisitos y plazos para postular. Algunas instituciones becadas son: University of Ottawa (plazo para postular hasta 14 de noviembre de 2024); Carleton University (hasta el 19 de noviembre de 2024); University of Ontario Institute of Technology (hasta 1 de diciembre de 2024); Western University (solo para maestría hasta 1 de diciembre de 2024); Lakehead University (hasta el 2 de diciembre de 2024); y Brock University (hasta el 15 de enero de 2025).