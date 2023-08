La temporada de primavera inicia el 23 de setiembre a las 1:50 a.m. De acuerdo con Yury Escajadillo, especialista en climatología del Senamhi, las altas temperaturas reportadas en otoño y en lo que va el invierno se mantendrán en el litoral costero, especialmente en la costa norte y costa central, que incluye Lima Metropolitana.

¿Cuáles serán los valores que se registrarían en la capital?

El representante del Senamhi indicó que El Niño costero afectará las condiciones de la estación de la primavera debido a las condiciones cálidas del mar, por lo que las temperaturas a nivel de la costa, estarán entre 2°C o 3°C por encima de lo normal, e incluso se podrían registrar valores mayores.

“En estos momentos estamos en pleno invierno, en agosto en Lima, el promedio de temperaturas de noche e inicio del día era de 14 °C o 15 °C, pero ahora estamos amaneciendo con temperaturas de 18°C o 19°C, y las temperaturas del día ahora en agosto deberíamos estar entre 18° C y 19 °C; sin embargo, estamos con valores de 23°C y 24° C. En julio se reportó temperaturas de hasta de 27.6 °C, y ahora el 14 de agosto se volvió a registrar un máximo en la estación de La Molina que llegó a 26.7° C ”, señaló.

“Las temperaturas cálidas en Lima se mantendrán y en condiciones térmicas sobre los 2 o 3 grados Celsius aproximadamente . Hablo de setiembre y octubre. Se sentirá un inicio de la primavera con temperaturas cálidas sobre lo que deberíamos estar debido a El Niño. Mar caliente temperatura del aire caliente ”, remarcó.

La presencia de El Niño costero continuará impactando en las temperaturas de la capital. (Foto: El Peruano)

El experto del Senamhi mencionó que si existen temperaturas de 27°C (julio) y 26°C (agosto), en pleno invierno, “ se puede hablar de cifras mayores para primavera de mantenerse el mar cálido como sucede ahora”. “ Estos récords podrían repetirse e inclusive superando los valores de 26°C y 27°C ”, añadió.

Escajadillo explicó que el mar cálido no solo es un factor que provoca este panorama climatológico de altas temperaturas. En ese sentido, indicó que existe la circulación de vientos que también genera la permanencia de este escenario.

“Tenemos el Anticiclón del Pacífico Sur, que llamaremos ventiladora, y tenemos vientos suelen refrescar Lima y suelen bajar las temperaturas, pero que ha estado ocurriendo, que este ventilador que nos envía vientos fríos o ha estado bien alejado o poco intensos. Entonces, estos vientos que vienen del sur pues, a veces, ni vienen o suelen estar debilitados. Y desde semanas atrás, lo que ha predominado son los vientos del norte, y estos son vientos cálidos. Esto colabora con las condiciones cálidas. Será una primavera más cálida de lo normal”, mencionó.

¿Qué distritos reportarán altas temperaturas en primavera?

El Senamhi detalló que el Callao y Lima (distrito de Jesús María) siguen manteniendo condiciones cálidas de forma consecutiva de 45 y 29 días, respectivamente. Por ello, se podrán mantener olas de calor en la capital durante la estación de la primavera.

De acuerdo con el ingeniero Yury Escajadillo, los distritos de Lima más afectados con las temperaturas del día con mayor incidencia solar serían los ubicados en el este.

Distritos de Lima Este

La sensación de calor será mayor en:

Santa Anita San Juan de Lurigancho La Molina Ate Chaclacayo Lurigancho- Chosica Cieneguilla El Agustino

También registrarán valores altos de temperatura las siguiente jurisdicciones:

Jesús María Callao Miraflores Chorrillos San Juan de Miraflores Ventanilla La Punta

En el caso de los distritos cercanos al mar, el experto señaló que en horas de la noche las temperaturas podrían descender. “No tomarse que esto es un verano, y no hay que descuidarnos con el tema del abrigo. Hay que tener cuidado con el clima diferenciado de día y noche”.

En los distritos de Lima Este y los cercanos al mar se reportarán mayor sensación de calor, indica el Senamhi. (Foto: shutterstock)

¿Habrá lluvias en Lima?

El especialista del Senamhi informó que a la fecha, las “lluvias están potenciales ahora en Lima”, y en la costa norte y centro. Por ello, en la primavera se podrían registrar precipitaciones.

Sin embargo, el experto recordó que agosto-setiembre y octubre se da el inicio de la temporada de precipitaciones a nivel nacional, y los primeros acumulados se registrarán al norte del país como en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

“Sumado a El Niño costero tenemos el mar cálido, que es fuente de humedad y tenemos el inicio de la temporada de lluvias. Entonces, tendremos escenarios mensuales de lluvia. Este inicio de lluvias será sobre sus valores normales para la zona norte del país, pero no eventos extremos”, expresó.

No obstante, Escajadillo dijo que a la fecha hay lluvias aisladas en el norte como en Tumbes y Piura, pero en el sur el panorama es diferente.

“Es la otra cara de la moneda el sur. Este calentamiento del mar será ‘favorable’ para el norte por las lluvias, mientras no se llegue a un extremo como lo ocurrido a inicios del año, pero para el sur hay un déficit hídrico y no es de ahora este panorama sino viene del verano 2023 pues no llovió como debió ser, por ejemplo en Puno, donde el estado es crítico.”, acotó.

