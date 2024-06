El presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, descartó la posibilidad de renunciar a su puesto a raíz de la interrupción de vuelos provocada por fallos en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez.

A la salida del Congreso, tras ser convocado por la Comisión de Defensa del Consumidor, expresó que no renunciará a la jefatura de Corpac, pese a los cuestionamientos por los inconvenientes que perjudicó a miles de pasajeros nacionales e internacionales.

“(¿Usted va a presentar su cargo a renuncia?) No, no, no, de ninguna manera, descartado”, dijo a la prensa.

El representante de Corpac reconoció que la pista N.º 1 de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no cuenta con mantenimiento desde el año 2010.

Reconocen problemas en aeropuerto

Barrios Espinosa indicó que, aunque tienen diversas medidas para resolver problemas en el aeropuerto, nunca tuvieron un plan específico para el reciente incidente que afectó a numerosos pasajeros cuyo destino era Lima.

Además, subrayó que el incidente se debió a un problema con los cables subterráneos instalados en 2010, describiendo esta situación como “la primera vez que sucede”.

“Son 14 años que tiene ese cableado interno, que está debajo de la pista, y si uno tiene que hacer esos cambios se tendría que romper la pista y pondría inoperativa la pista principal, generando problemas en los diarios. ¿Cuál es el chequeo que ellos hacen? Ellos van directo a los tableros y ahí se hace una revisión mensual de todo lo concerniente a la corriente. El cableado no tiene un sistema de mantenimiento como tal”, sostuvo Barrios.

“No puedo garantizar que en esos cuantos metros [vuelva a ocurrir el problema]. Sería mentir. Aquí tenemos que ser francos, honestos y transparentes. Pero tampoco podemos hacer un cambio total de cableado porque eso implicaría romper la pista, esperar tres o cuatro meses, sin que esté habilitado la otra. Vendría un caos mayor”, declaró ante la Comisión de Defensa del Consumidor.