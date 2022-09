A través de este puerto no solo se transportarán minerales, sino también carga líquida, granel y rodante. Incluso el gremio de navieras estima que el puerto de Chancay podría llevarse el 30% de la carga del Callao.

“El megapuerto de Chancay podrá recibir embarcaciones de mayor tamaño y ello también permitirá liberar parte del congestionamiento del Callao”, destacó Alfonso Chang, consultor industrial en Colliers International.

Con este panorama, la zona aledaña al puerto de Chancay podría convertirse en un nuevo hub logístico e industrial, estima el especialista.

Esto podría generar que el precio de los terrenos, que en su mayoría son de uso agrícola, podrían llegar a triplicarse cuando el puerto empiece a operar y se busquen terrenos para instalar almacenes industriales.

Actualmente esos terrenos están cotizados en un rango de entre US$ 40 a US$ 100 por m2, según su ubicación. Pero en el mediano plazo estos terrenos tienen potencial para subir de precio y acercarse a valores similares a los de la zona de almacenes industriales del Callao, de entre US$ 200 a US$ 350 por m2, proyecta Chang.

Para que ello ocurra será clave que los terrenos puedan cambiar de zonificación y puedan ser de uso industrial.

“Los propietarios de esos terrenos ya están pidiendo ese cambio de zonificación. Se espera que las nuevas autoridades puedan darle prioridad a este tema para mejorar el clima de inversión de la zona”, refiere Chang.

El especialista agrega que los pocos terrenos que tienen zonificación industrial en Chancay ya están mejor valorizados, con precios de entre US$ 100 a US$ 150 por m2.

Datos del megapuerto de Chancay

- El movimiento de tierras para la construcción del terminal portuario de Chancay tiene un avance del 61.19%, según reporte hasta agosto del Ministerio de Transportes.

-La empresa Cosco Shipping, encargada de la obra, viene perforando el túnel que unirá el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. Este tiene un avance de excavación de 141.4 metros en roca en la zona operativa y de 125.9 metros en el lado del ingreso.

-El túnel tendrá 1.8 kilómetros de longitud y formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. Contará con tres carriles vehiculares, dos fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías de graneles líquidos. Se tiene previsto culminar la excavación en un año.

-El megaproyecto está constituido por tres grandes componentes. Uno de ellos es la zona operativa portuaria, donde se realizarán las actividades portuarias. Esta comprende los muelles espigones, canales de ingreso marítimos, áreas de mantenimiento y talleres así como espacios de almacenamientos para contenedores y carga a granel y rodante.

-El segundo componente es el complejo de ingreso e incluye el antepuerto vehicular, puertas de ingreso, área de inspecciones de aduanas, oficinas administrativas y áreas de servicios logísticos y de apoyo. Se ubica hacia el este de la zona operativa a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros.

-El tercer componente es el túnel subterráneo que conecta al complejo de ingreso con la zona operativa portuaria.

-La inversión del proyecto en su primera etapa asciende a US$ 1213 millones (no incluye IGV), en tanto que en su concepción final superará los US$ 3,600.