El expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, mintió cuando señaló en el debate presidencial que ha sido expulsado de dicha agrupación política y consideró que es “mal agradecida”.

“Verónika [Mendoza] saca su careta al decir que me han expulsado, ella no es de mi partido. Eso es absolutamente falso. Mal agradecida”, señaló en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Yehude Simon se encuentra con licencia de la militancia de Juntos por el Perú desde octubre del 2019, luego de la primera declaración del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, quien lo señaló como una de las autoridades peruanas que recibió dinero de la constructora brasileña.

Asimismo, el también exparlamentario dijo que el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, es “cobarde” por mencionarlo en el debate presidencial y hacer referencia a su investigación por el caso Lava Jato por la que cumple arresto domiciliario.

“Cobarde Lescano al mencionarme por caso Odebrecht. Yo defiendo mi inocencia y lo haré hasta el final.Y digo cobarde pues busca a nuestra gente para apoyo”, escribió.

— Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) March 22, 2021

Durante el debate presidencial, Yonhy Lescano señaló que personas acusadas de corrupción “endosaron símbolos partidarios” a ciertas alianzas políticas, en referencia al líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon. En respuesta, Verónika Mendoza le pidió retirar lo dicho y aseguró que Lescano no puede separar de Acción Popular a Manuel Merino, a quien calificó de “usurpador y golpista”.

Este lunes, Verónika Mendoza, volvió a reafirmar que Yehude Simon no forma parte de su agrupación política.

“Lo que he dicho ayer (domingo) es lo que dijo institucionalmente Juntos por el Perú en octubre del 2019 cuando se conoció la denuncia que involucra al señor Simon con el tema de Odebrecht, en ese momento, se le apartó. En este momento él no es parte de Juntos por el Perú, la mejor prueba de ello son estos mensajes con los que me está atacando”, señaló en entrevista con Canal N.