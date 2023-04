El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó hoy al Ministerio del Defensa (Mindef) la presencia de militares para el patrullaje en las calles de la capital, ante los casos de delincuencia que azota la ciudad.

El burgomaestre recordó que la delincuencia común que azota a Lima Metropolitana se ha incrementado exponencialmente de un tiempo a esta parte, “lo que se refleja en los altos índices victimización y el incremento de la percepción de inseguridad que manifiestan los ciudadanos”.

“Solicito se sirva disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y de los serenazgos distritales, contribuyendo en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana”, se lee en el oficio dirigido al ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, recordó que las FF.AA. tienen un tarea constitucional en relación a la defensa del frente externo, del orden interno y en tareas que son de su competencia.

“Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna tarea en relación al orden público, soy un militar en retiro, no tenemos responsabilidad en perseguir delincuentes, hacer patrullajes y todo esas cosas, todo aquello tiene que obedecer a una legalidad y eso no está dado”, señaló.

En ese sentido, consideró que los militares podrían hacerse cargo de “algunos servicios públicos” o lugares con “carácter estratégico” para apoyar a la PNP, pero recalcó que no podrían estar capturando delincuentes.

“Eso está dentro de lo que contempla la ley, solamente hay que ver algunas consideraciones. Si el lugar es declarado en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas podrían tener una acción así conforme a lo que acabo de decir, pero ese contacto con la población, eso no, pero tampoco se ha referido el alcalde a eso. Las Fuerzas Armadas no podrían estar capturando delincuentes, porque no es su tarea”, remarcó.

Pide plan de carrera firme para los serenazgos

En otro momento, Williams consideró que debe existir un plan de carrera firme para los integrantes de los serenazgos, a través de una escuela de serenos.

“Con esto se debe tomar más acción al respecto, con algunas leyes que corresponden. Hay una ley que ya fue promulgada por el Congreso (...) se debe mejorar la capacidad de reacción, ojalá que con el tiempo tengamos una escuela de serenos pero que tenga con su propia malla curricular, con sílabos y asignaturas para el sereno y pueda complementar su tarea”, enfatizó

El titular del Parlamento dijo que es tarea del Estado la creación de una escuela de serenos con presupuesto y malla curricular, previa coordinación entre distritos.

“Sí debe haber un plan de carrera firme para el sereno donde los serenos pueda ir renovándose según va pasando el tiempo”, anotó.

