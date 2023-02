Pese a los múltiples intentos de aprobar el adelanto de elecciones en el Congreso, la propuesta sigue entrampada y parece que no verá la luz en corto plazo.

El pasado viernes (último día de la legislatura ampliada), el Pleno del Congreso aprobó un pedido para reabrir el debate de la propuesta. De esta manera, la comisión de Constitución, presidida por Hernando Guerra García, quedó habilitada para elaborar un nuevo dictamen en el actual periodo anual de sesiones, que culmina en julio. El texto fue respaldado por 69 legisladores, mientras que 35 se opusieron y se registraron 7 abstenciones.

Sin embargo, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó a ultimo momento un pedido para reconsiderar dicha votación, que seria debatida en el próximo Pleno, a realizarse a partir del 1 de marzo entrante.

De esta manera, el debate de la propuesta sigue entrampado debido a que la comisión de Constitución no puede analizar ningún proyecto hasta que no se defina el pedido de reconsideración.

Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, explicó que el pasado viernes no puso a debate el pedido de reconsideración al considerar que “es necesario que haya un tiempo de meditación”.

“Más que todo es un tiempo para que los congresistas pueden pensar bien en el asunto, que no nos apresuremos de repente en un proyecto (de adelanto de elecciones) al 2023, otros piensan en el 2024 o 2026. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas. Es una semana y dos días volveremos a ver el tema, pero con más calma”, dijo a la prensa.

Williams recordó que en el Congreso ya hubo la oportunidad de aprobar un adelanto de los comicios para abril del 2024, pero que, al final, quedó en nada la propuesta y se echó a perder. “Ahora estamos en la posibilidad de retomarlo”, sostuvo.

“Exhorto a los congresistas a que se pongan de acuerdo. Hay legisladores que quieran que (los comicios) sean el 23, pero con Asamblea Constituyente. Otros piden que el proceso sea en abril del 2024, que me parece razonable, y otros piden que se realice el 2026. Cada uno tiene sus razones, pero debe haber una consenso”, remarcó.

Responde a denuncia

Cuarto Poder dio a conocer que desde hace más de dos meses el Congreso paga mucho más por el refrigerio que brinda a los legisladores los días en los que se desarrollan los Plenos.

En el reportaje se detalló que el 12 de diciembre se modificó el contrato que suscribió el Parlamento en febrero del 2022 para la contratación del concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto es de mas de S/ 2 millones.

La firma de esta adenda permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas y que costaba S/ 10.59 - con jugo , gaseosa , agua o café que no llegaba ni a S/ 16 -, por un variado bufet por el que ahora se paga S/ 80 por congresista; es decir, que ahora el almuerzo de cada padre de la patria cuesta casi cinco veces mas que hace unos meses.

Respecto a esta denuncia, Williams indicó que lo único que se ha hecho es reactivar la entrega de bufet a los legisladores, que se había restringido durante la pandemia. Recalcó que este servicio se le brinda a los congresistas solo durante los Plenos.

“Los congresistas reciben solamente (el bufet) cuando toca Pleno. He escuchado que eso también se brinda en el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, pero no es cierto, en absoluto. Solamente se brinda cuando hay Plenos en el Congreso, porque los legisladores están desde las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y 11:00 p.m. Todos los demás días los congresistas pagan sus raciones que consumen, que cuesta S/ 25 soles”, afirmó.

El titular del Parlamento agregó que con el mismo presupuesto destinado a este servicio también se le ofrece hasta dos refrigerios a los periodistas que cubren el Pleno. “Eso está dentro del Contrato”, dijo tras precisar que el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, dará mayores detalles sobre los montos de este servicio.

LEA TAMBIÉN: Acuña afirma que el Congreso deberá apoyar al Gobierno hasta el 2026 si es que no aprueba el adelanto de elecciones