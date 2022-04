Jorge Antonio López Peña, juró este miércoles como nuevo ministro de Salud, tras la salida de Hernán Condori.

El médico cirujano de profesión, se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública desde el pasado 11 de marzo.

Trabajó como director del hospital Carrión de Huancayo durante el mandato de Vladimir Cerrón .

El nuevo titular del Minsa es cercano al secretario general y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

A esto se suma que, según base de datos de la 4 Fiscalía Superior de Huancayo (Carpeta 521-2020), López Peña tiene una investigación abierta por delitos de Falsedad y grave Perturbación a la tranquilidad pública, informó el Consejo Privado Anticorrupción.

“Sin duda el nuevo ministro es similar al que hemos tenido (Hernán Condori, qué fue censurado por el Congreso). El señor Vladimir Cerrón está buscando copar el Minsa”, dijo a gestion.pe el exministro de Salud, Abel Salinas.

En la misma línea, el exministro de Salud, Óscar Ugarte dijo que, al ser alguien de confianza de Cerrón, “sigue el coteo”. Es decir, la reserva del puesto.

“No lo conozco. Lo que se sabe es que es alguien de confianza de Cerrón, y en ese sentido, sigue el coteo. Se prioriza el reparto de responsabilidades políticas en el Ejecutivo. Minsa sigue siendo una cuota de poder de Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón”, señaló a gestion.pe.

Juramentación del nuevo ministro de Salud https://www.americatv.com.pe/

Prioridades del sector

Sobre las prioridades del nuevo titular del Minsa, Salinas mencionó: retomar la campaña de vacunación para el COVID 19; ver el plan de atención de todo lo desatendido y el reforzamiento del primer nivel de atención.

“Tiene que ver el calendario de vacunación habitual; la lucha contra la anemia, así como enfermedades crónicas o huérfanas”, precisó.

Por su parte, Ugarte resaltó que aún hay un 60% de la población objetiva que no cuenta con la tercera dosis contra el COVID-19, y eso expone a las personas al contagio o a una cuarta ola

“Otro tema son los problemas no COVID con un presupuesto reducido que se ha aprobado para este año. Tenemos el programa de control de cáncer disminuído, por lo tanto el nuevo reglamento no tiene mucho sentido porque no hay financiamiento para iniciar las acciones que se requiere, algo similar para tratamiento de tuberculosis y VIH”, mencionó.

VIDEO RECOMENDADO

Manifestantes realizaron saqueos y daños a la propiedad pública y privada, durante la marcha convocada para protestar contra la inamovilidad decretada por el gobierno.