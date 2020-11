El exministro de Salud Víctor Zamora afirmó que no se debieron usar las pruebas rápidas para el diagnóstico del coronavirus (COVID-19) al inicio de la pandemia, aunque se defendió asegurando que “eso era lo que había” en ese momento.

En un debate en Agenda Política de Canal N, aseveró que el debate nacional no se debe centrar en las pruebas rápidas, sino en lo que se debe hacer con nuestro sistema de salud.

“Por supuesto que no se debieron usar las pruebas rápidas, pero eso era lo que teníamos el 20 de marzo, cuando asumo la responsabilidad [en el Ministerio de Salud]”, expresó.

Indicó que no se puede comparar al Perú con países donde se invierte más en salud en términos de per cápita y recordó que el Gobierno ha invertido 250 dólares por ciudadano per cápita en los últimos 20 años, que es casi la tercera parte de lo que invierte Chile y el 50% de Colombia.

“Los recursos para enfrentar este megaevento no los teníamos a disposición: laboratorios, UCI, recursos humanos, hospitalización, medicamentos son y continúan siendo precarios para un país como nosotros”, subrayó.

Por su parte, el expresidente del Instituto Nacional de Salud (INS) Ernesto Bustamante remarcó que no se puede hablar de buena gestión frente al coronavirus porque los resultados “son catastróficos”.

“El problema son las pruebas, en eso nos diferenciamos en los demás países del mundo […] No hubo justificación para comprar esas pruebas rápidas que no sirvieron y que en mi opinión son responsables del exceso de muertes en el Perú”, sentenció.