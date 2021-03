La exministra de Salud Pilar Mazzetti aseguró que no tiene “ningún recuerdo” en el que el presidente Francisco Sagasti haya dado su anuencia para que la entonces titular de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se vacunara de manera irregular contra el COVID-19.

Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que lo que lleva grabado en la mente es el rostro de Sagasti tras enterarse de que también había recibido las dosis del laboratorio chino Sinopharm.

“Para dejar claro que el día que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente en la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde presidente haya asentido cosa semejante”, expresó.

“Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado y eso es algo que me va a acompañar toda la vida”, añadió.

Mazzetti Soler también remarcó que bajo juramento declaró sobre el mismo tema ante la comisión investigadora del ‘Vacunagate’ del Ministerio de Salud (Minsa), que estuvo presidido por el exministro Fernando Carbone.

“Me temo que esa parte de la conversación, o no he estado, no he tenido conocimiento de esa parte de la conversación, y eso sí tengo que dejarlo en claro. Si tuviera recuerdo de eso inmediatamente lo diría porque sé que en la comisión de investigación he estado bajo juramento y bajo juramento he dicho lo mismo”, acotó.

Cabe indicar que Elizabeth Astete ratificó que el presidente Francisco Sagasti la autorizó a vacunarse irregularmente contra el COVID-19 con la dosis del laboratorio chino Sinopharm.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, expresó.

