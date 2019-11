La disolución del Congreso parece haber dejado al presidente Martín Vizcarra en la mira de la ciudadanía. A poco más de un mes, el 63% de los peruanos sostiene el país continúa igual luego de la medida.

Esta sensación de no cambio es mayor en el segmento D, con 67.5%, y en el C, con 65.5%. En el caso de las regiones, la percepción de que todo sigue igual alcanza al 78.6% en el oriente y al 65.6% en el norte.

Solo un 22% considera que el Perú avanza sin el Parlamento. Así lo cree, sobre todo, el 24.7% del segmento A/B y el 32.2% en el centro.

El último sondeo de Pulso Perú a nivel nacional revela que el 58% de los peruanos afirma que el presidente Martín Vizcarra sigue gobernando igual, pese a la disolución del Parlamento. Los más críticos provienen del sector E y C, con 60.5% y 59.6%, respectivamente.

En esa misma línea, se ubican los peruanos del centro, con 62.3%, y del oriente, con 59.8%.

Vizcarra, caída popular

Tras el cierre del Congreso, el jefe de Estado alcanzó su más alta popularidad en lo que va de su gobierno: 82%. Poco más de un mes más tarde y sin una sensación de cambio, el respaldo cayó trece puntos porcentuales.

El respaldo que recibe el mandatario es de 69%, una cifra que, pese a la caída, es la segunda más alta de los últimos doce meses. La desaprobación, por su parte, se elevó de 15% a 25%.

El 58% de los peruanos afirma que el jefe de Estado gobierna igual, a pesar de la disolución del Parlamento.



El descenso del presidente se registró en todos los segmentos, pero sobre todo en los de menores recursos. Basta saber que en el sector E pasó de 85% a 61%. Era en este nivel socioeconómico, en el que se ubicaba su segunda mayor popularidad hace un mes.

La caída también es profunda en el sector, donde perdió 17 puntos, al descender de 81% a 64%.

Panorama regional

El descenso de Vizcarra también se replica a nivel regional, pues cayó en todas las zonas del país.

El mayor impacto es en el oriente, donde su popularidad bajó 22 puntos al caer de 77% a 65%. No es el único caso, pues en el sur pasó de 74% a 57%. Es precisamente, en esta zona del país donde está el más bajo respaldo y la más alta desaprobación, con 39%, 17 puntos más que en octubre.

El respaldo

Entre quienes aprueban al jefe de Estado (69%), la principal razón es que se enfrentó al Congreso. Este grupo es mayor en el segmento A/B, con 48%, y en la capital, con 43%.

La segunda razón de quienes respaldan a Vizcarra es la lucha contra la corrupción. Esta percepción es compartida sobre todo en el sector D, con 39.5%, y en el centro del país, con 41.1%.

Razones y rechazo

El 25% desaprueba la gestión del jefe de Estado. El rechazo es mayor en los segmentos D y E, con 30.8% y 30.2%, respectivamente.

En el caso de las regiones, el descontento es mayor en el sur, con 39.1%, y en el oriente, con 25.9%.

Entre las razones de la desaprobación está la delincuencia, con 18%, el mismo porcentaje de quienes lo rechazan por considerarlo mentiroso.

En el nivel socioeconómico E el respaldo a Vizcarra descendió 24 puntos, al pasar de 85% a 61%.



Popularidad de las autoridades

Pedro Olaechea, Pdte. Comisión Permanente

Su desaprobación se redujo de 66% a 59% en el último mes. Sin embargo, esto no ha significado un incremento de su respaldo, pues también cayó de 20% a 18% en el último mes. Su mayor desaprobación está en el A/B, donde un 67% no está de acuerdo con su labor. Sin embargo, Olaechea alcanza su mayor respaldo en el rural, con un 27%.

Vicente Zeballos, Pdte. del Consejo de Ministros

En su primer mes como primer ministro, un 36% rechaza su labor. La falta de apoyo es más acentuada en el E, donde un 43% no está de acuerdo con Zeballos. Sin embargo, su mayor respaldo está en el A/B, donde un 40% tiene expectativa por su trabajo. A pesar de ser natural de Moquegua, su rechazo en el sur es de 42%. Su mayor apoyo está en el centro, con 37%.

María Antonieta Alva, Ministra de Economía

Un 35% de la población apoya su gestión. Su nombramiento es visto de forma positiva desde el A/B, con 46% de aprobación; y también entre los jóvenes de 25 a 34 años, quienes con un 38% se posicionan como la generación de mayor respaldo a la titular del MEF. Sin embargo, la ministra Alva tiene mayor rechazo en el norte, con 41%, y en el oriente, con 39%.

Edmer Trujillo, Ministro de Transportes

De arranque, Trujillo alcanza un rechazo de 40% en su retorno al MTC. Su mayor respaldo se ubica en la zona centro del país, donde su aprobación es de 30%. Sin embargo, el norte es el más disconforme, pues el ministro alcanza 47% de desaprobación. El C es el sector que brinda mayor soporte a Trujillo con un 28% a su favor. Un 34% no conoce su trabajo.

Flor Pablo Medina, Ministra de Educación

Su desaprobación cayó en 14 puntos porcentuales desde julio pasado y se sitúa en 38%. Su mayor rechazo está en el norte del país, donde alcanza un 46%. Sin embargo, en esta misma zona también está su mayor respaldo, con un 35%. El sector rural aprueba su gestión cun un 32.4%. Sin embargo, un 39% del C está disconforme con su trabajo.

LIMA, 27 DE MARZO DEL 2019 FOTOS DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA ANUNCIAR LAS MEDIDAS QUE SE TOMARAN SOBRE LAS PROTESTAS EN EL CONFLICTO MINERO LAS BAMBAS. LA CONFERENCIA CONTO CON LA PARTICIPACION DE: SALVADOR DEL SOLAR (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS) CARLOS MORAN (MINISTRO DEL INTERIOR) ZULEMA TOMAS (MINISTRA DE SALUD) EDMER TRUJILLO (MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES) PAOLA BUSTAMANTE (MINISTRA DE INCLUSION SOCIAL) NUCLEO-FOTOGRAFIA > Manuel Melgar Rodriguez

Carlos Morán, Ministro del Interior

Alcanza su aprobación más alta en lo que va de su gestión, con un 32%. Sin embargo, el rechazo sigue siendo mayoritario y se ubica en 37%. Un 43% del norte no está conforme con su trabajo. Sin embargo, su aprobación más alta está en Lima y Callao, donde alcanza el 39%. De hecho, el A/B y C son los que mayor respaldo le brindan, con 38% y 37%, respectivamente.





Un crecimiento no sostenible

Urpi Torrado, Directora de Datum internacional

Crecimiento histórico de la popularidad del Presidente Vizcarra podría haber sido un hipo, pues no se ha logrado sostener, a un mes de la disolución del Congreso, ésta registra una caída de 13 puntos (pasa de 82% a 69%). Si bien la campaña electoral será un elemento distractor, pasado el 26 de enero, la población espera ver resultados. Y si bien falta un par de meses para ello, ya en el sur se prende una señal de alerta, pues es la región donde más cae la desaprobación (17 puntos en un mes) y es que, además de los principales problemas del país, los conflictos mineros y particularmente Tía María han polarizado e inciden en la evolución de la gestión. Otro tema a tener en cuenta, es los altos índices de desconocimiento de los ministros. Es común que esto suceda cuando un gabinete inicia y así lo entiende la población, pues 45% cree que aún se están adaptando. Sin embargo, el hecho de que casi dos tercios del país sientan que no hay avances implica que urge lograr resultados tangibles para los ciudadanos. Y aunque el plan de gobierno presentado por el Premier, no es conocido (82%), los peruanos sí tienen claro que, además de la corrupción, los ejes a desarrollar son los relacionados al crecimiento económico y el desarrollo social.