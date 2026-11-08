La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de la competencia notarial en asuntos no contenciosos, incorporada hace treinta años mediante la Ley N.º 26662, como un mecanismo que facilita a la ciudadanía la atención de diversos asuntos de carácter personal y familiar.

“Desde el inicio de su vigencia, lo cual constituye un hito, los ciudadanos han encontrado en el servicio público notarial una vía segura y eficiente para resolver asuntos que marcan el rumbo de su vida personal y familiar”, señaló.

La magistrada detalló que esta labor comprende procesos fundamentales, como la rectificación de partidas, la sucesión intestada, la separación convencional y el divorcio ulterior, el reconocimiento de uniones de hecho y la designación de apoyos y salvaguardias para personas adultas mayores o con discapacidad.

Estas palabras fueron brindadas al declarar inaugurado el Congreso Internacional por el 30.º Aniversario de la Ley N.º 26662, “Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos”, organizado por el Colegio de Notarios de Lima.

En el certamen, Tello Gilardi subrayó que, al asumir este rol, el notariado adquirió la importante responsabilidad de abordar los temas con una mirada profundamente humana, crítica y oportuna, sin perder de vista que inciden en los aspectos más esenciales y vulnerables de las personas.

Descongestionar la carga existente en el Poder Judicial

En otro momento, Tello precisó que la Ley N.º 26662 fue concebida para descongestionar la carga existente en el Poder Judicial respecto a los referidos asuntos no contenciosos.

“Esto significa que, en los casos en los que no hay un conflicto jurídico, las partes acuden a los notarios, que ejercen una función jurisdiccional voluntaria, porque se trata de una decisión libre de las partes, quienes tramitan y toman una decisión respecto al asunto que se les presenta”, anotó.

Agregó que este enfoque no significa judicializar todos los casos, lo cual ha resultado muy eficiente porque se trata de una justicia que protege los derechos de las partes y va de la mano con la posibilidad de resolver un proceso de manera muy célere.

Este mecanismo no busca trasladar mecánicamente los procedimientos de los tribunales, sino ofrecer un espacio especializado en el que, ante el consentimiento de las partes, se facilite el ejercicio de derechos, se prevengan controversias y se contribuya eficazmente a descongestionar la carga judicial. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

“En el Poder Judicial, los casos se multiplican y por más que hacemos los esfuerzos de trabajar las 24 horas del día tenemos una carga que, a nivel de la Corte Suprema, se cuantifica en unos 15 mil casos, por ejemplo, en una sala penal”, señaló.

Por su parte, el decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Santos Collantes Becerra, resaltó la trascendencia de los treinta años de aplicación de la ley.

En su alocución, sostuvo que la incorporación de la competencia notarial en asuntos no contenciosos reconoce que el notariado ejerce una función jurídica de carácter preventivo, orientada a garantizar la legalidad, la certeza y la seguridad de las acciones jurídicas.

En esa línea, remarcó que este mecanismo no busca trasladar mecánicamente los procedimientos de los tribunales, sino ofrecer un espacio especializado en el que, ante el consentimiento de las partes, se facilite el ejercicio de derechos, se prevengan controversias y se contribuya eficazmente a descongestionar la carga judicial.