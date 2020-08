El Poder Judicial se encuentra evaluando un pedido de la Universidad Telesup para que le sean devueltos lo más de S/300 mil que fueron incautados en una maleta dentro de la vivienda de José Luna Gálvez en octubre del año pasado, en el marco de una diligencia de allanamiento realizada a diversos inmuebles para buscar y asegurar pruebas y dinero vinculados a la investigación por lavado de activos contra Luis Castañeda Lossio y otros.

En una audiencia realizada esta mañana a cargo de la Primera Sala Penal de Apelación Nacional presidida por el magistrado Ramiro Salinas, la defensa legal de Telesup aseguró que la fiscalía no ha encontrado indicios que permitan vincular el dinero incautado a presuntos actos delictivos que se le puedan atribuir a Luna Gálvez.

El 16 de octubre del 2019, en la diligencia a los locales vinculados a Telesup se incautaron en total 302.802 soles y 34.139 dolares dentro de una maleta en el carro que, según el Ministerio Público, era propiedad de Luna Gálvez, dentro de un inmueble que, si bien era propiedad de Telesup, era utilizado como vivienda tanto por José Luna Gálvez como por su hijo, José Luna Morales (ahora congresista de Podemos Perú).

“La universidad Telesup no está siendo investigada en términos de haber sido incorporada como persona jurídica hasta la fecha. Tampoco en la imputación se ha hecho afirmación de que los delitos de lavado de activos en el 2014 hayan continuado generando ganancias o que alguna haya estado en poder de la empresa Telesup hasta la fecha [...] No existe una relación a partir de la imputación que señala la fiscalía [...] con el dinero encontrado”, dijo el abogado de la universidad, Renzo Riega.

Dinero estaba en propiedad de Luna Gálvez

A su turno, el fiscal Hernán Mendoza, del equipo especial Lava Jato, recordó que José Luna Gálvez está siendo investigado por presunto lavado de activos ya que, como secretario general de Solidaridad Nacional, habría sido uno de los que recibió presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS a la campaña del 2014 de Luis Castañeda Lossio.

“La incautación en el domicilio de José León Luna Gálvez era para registrar bienes o información relevante para la investigación (incluyendo) dinero en efectivo. Expresamente lo señala la resolución judicial del 16 de octubre”, aseguró el fiscal, tras recordar que todo el dinero estaba en un carro de Luna Gálvez.

Asimismo, señaló que el inmueble donde se halló el dinero no es ni una filial, ni una subsidiaria, ni un lugar que tenga oficinas o aulas de Telesup, sino que es lugar de residencia de José Luna Gálvez, con lo que dijo que no era posible asegurar que el dinero no tuviera relación a los fondos presuntamente ilícitos que habría recibido en el 2014 para la campaña de Castañeda Lossio.

La defensa legal de Telesup, en respuesta, dijo que el dinero se encontró en la maleta cuando iba a ser entregado a José Luna Morales, entonces gerente general de la universidad y que, si bien esto podía ser indicio de una informalidad, no podría ser considerado como un presunto delito.

“Esto denota una informalidad, el método de recaudar y trasladar el dinero. Es cierto. No hay protocolo formal, pero la defensa considera que esto no puede ser considerado para un presunto delito, el hecho que se haga un traslado informal del dinero”, concluyó.

Los jueces de la sala de apelaciones concluyeron la audiencia y dejaron a voto su decisión.