Este domingo se reveló que la Universidad Privada Telesup, propiedad del excongresista y fundador del partido político Podemos Perú, José Luna Gálvez, pagó más de S/ 1’309,734 a Guido Águila e Iván Noguera, exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), según informó Cuarto Poder.

El reportaje indica que la adquisición de estos derechos de autor se llevó a cabo cuando Guido Águila e Iván Noguera ya eran integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según la hipótesis del Ministerio Publico, Telesup financiaba actividades de algunos integrantes de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto. Por este hecho se encuentran investigados ambos exintegrantes del CNM.

Al ser consultado sobre el tema, Guido Águila destacó que dicho pago se debió a su “importante trayectoria profesional” y aseguró que todos los títulos que publicó con dicho centro de estudios fueron escritos por él.

“Usted puede preguntar a cualquier magistrado del Perú que me conozca o a cualquier abogado del Perú y no le va a poner en tela de juicio mi capacidad docente ni mucho menos mi capacidad para poder escribir las cosas. No, no está bien que yo lo diga, pero, sobre ese tema, es mi logro profesional, yo soy un profesional reconocido”, señaló.

“Los libros son escritos de la primera a la última letra por mí, son mis hijos, yo los conozco, sé qué cosa hay que mejorar, sé qué cosa ha cambiado”, destacó.

Cabe destacar que Telesup le pagó a Águila S/ 420,000 por el concepto de derecho de autor por 14 títulos bibliográficos.

Distinta es la situación del exmiembro del CNM, Iván Noguera Ramos, a quien por 13 títulos recibió de Telesup un pagó S/ 889,734 entre noviembre de 2015 y enero de 2018. De estos, cinco artículos académicos no están registrados ni en la Biblioteca Nacional ni en la de Telesup.

Finalmente, el reportaje precisa que la Telesup, cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu el 30 de mayo del 2019, tiene registrado de manera oficial 49 títulos en la Biblioteca Nacional del Perú. De ellos, 39 son de Iván Noguera o de Guido Águila, y solo 10 son de otros autores.