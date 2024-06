La empresaria Sada Goray quien cumple prisión preventiva en el penal Santa Mónica, en Chorrillos solicitó, según reveló Latina, al Ministerio Público que le entregue la declaración que brindó en Miami, Estados Unidos, en calidad de testigo, frente a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. El encuentro entre ambas ocurrió el 7 de febrero del 2023, duró más de cinco horas y se realizó en las oficinas del Consulado de Perú.

Benavides estaba más que interesaba en saber lo que revelaría la empresaria sobre actos de corrupción que podrían comprometer al expresidente Pedro Castillo, sus ministros, funcionarios y sobre todo a congresistas. Goray, entonces, declaró en calidad de testigo protegido en el caso fiscal que comprometía al expresidente. señaló el reportaje.

Seis meses después de ese encuentro, en agosto del 2023, la empresaria fue detenida, dictándosele 30 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de colusión agravada en agravio del Estado por el caso de corrupción “Fondo Mi Vivienda”. Se le sindica de haber pagado sobornos para favorecerse empresarialmente.

Acusa a Patricia Benavides

Según fuentes allegadas a Goray, la empresaria hoy busca defenderse argumentando que fue utilizada por Patricia Benavides. Además, que el objetivo de esa reunión, en Miami, solo fue sacarle información para luego usarla como parte de su estrategia para tener aliados en el Congreso de la República, reveló Latina.

Fuentes cercanas a Goray aseguran que hubo un inusitado interés de Benavides por el caso de la empresaria, que no se habría debido a una genuina lucha contra la corrupción, sino con el objetivo de sacar provecho personal. Incluso, la defensa de Goray planea denunciar a Patricia Benavides y a sus asesores.

En busca de la declaración

A través de su abogado Francisco Álvarez, Goray viene exigiendo al Ministerio Público que le entregue la declaración que brindó ante Benavides, en Miami, Estados Unidos. Según la defensa de la empresaria, esa declaración le serviría para presentarla como prueba de que colaboró con la justicia y que reveló información que no se habría profundizado.

El pasado 12 de marzo, el abogado de Goray presentó ante la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales una solicitud para que le entreguen una copia de la declaración de Goray y que se levante la reserva de su identidad como testigo protegida.

“Si bien en la presente carpeta fiscal [la de Pedro Castillo] mi patrocinada no tendría la calidad de investigada, sino de testigo protegido, para la actual defensa de la señora Goray es vital conocer cuáles fueron los hechos por los cuales fue interrogada por el despacho de la Fiscal de la Nación y, de esa manera, demostrar que siempre ha tenido una actitud de colaborar ante la justicia”, se lee en el documento.

El 13 de marzo, el fiscal Luis Germaná, coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, respondió que “no obra en la carpeta fiscal ni en los cuadernos incidentales, declaración testimonial de fecha 7 de febrero del 2023 a nombre de Sada Goray”. Además, que el levantamiento de su identidad debía ser a través de un pedido expreso de ella, señalando las razones.

Lo que dice el Fiscal de la Nación

Goray insistió y el 8 de abril el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le respondió que solo los “sujetos procesales” pueden pedir copias de declaraciones y que ella es testigo en esa carpeta. Por lo tanto, le denegó el pedido. Solo consiguió que le levanten la reserva de su identidad.

El abogado penalista Iván Meini resalta que, según el Código Procesal Penal, los testigos no tienen derecho a acceder a sus propias declaraciones, salvo que sean colaboradores eficaces, que no es el caso de Goray. Pese a ello, el abogado de la empresaria ha acudido al Poder Judicial, donde ha presentado una tutela de derecho para que un juez resuelva si deben o no darle la copia de la declaración.

Sin embargo, ya el fiscal Germaná aseguró que no existe la declaración en la carpeta. La pregunta es dónde está la declaración que dio Goray frente a Patricia Benavides. En febrero de este año, el semanario «Hildebrandt en sus trece» reveló que, en aquel viaje a Estados Unidos, Patricia Benavides y el fiscal Marco Huamán fueron víctimas de robo de sus laptops, donde se encontraba almacenada la declaración que hoy busca Goray.

Según Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación guardó toda la declaración en un USB y que hay un acta con la declaración que está en el Ministerio Público, pero esta no aparecería por ningún lado.