Roque Benavides, expresidente de Confiep, se pronuncia por primera vez en Gestión, después de haber declarado en la Fiscalía sobre el caso Keiko Fujimori. Adelanta que no estará en CADE y mañana tendrá una charla con universitarios en la región Amazonas.

El Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva de Keiko Fujimori…

No tengo los elementos constitucionales para decir si fue justa o injusta la decisión, pero la percepción que tengo es que la prisión preventiva se sigue exagerando en el Perú. Lo dije en el caso de Ollanta Humala, ahora lo digo con Keiko Fujimori y lo diría en el caso de Susana Villarán.

La Fiscalía, desde la semana pasada, está citando a empresarios por el caso Fujimori y la campaña de Confiep en el 2011...

Hemos entregado toda la información el año pasado y el fiscal José Pérez debería responder por qué vuelve a citar a todos los empresarios que participaron en la campaña a favor de la inversión privada. Durante mi último periodo en Confiep, se presentó el caso Odebrecht. A mí me tocó pedir hacer una auditoría y puedo dar fe de que todos los fondos que ingresaron a Confiep fueron utilizados en la campaña de medios.

Si todo está informado como usted dice, ¿por qué la Fiscalía insiste en pedirla?

El fiscal Pérez lo debe responder. Se han entregado muchísimos files a la Fiscalía porque los empresarios no tenemos corona. Tenemos que colaborar con las investigaciones. Es sorprendente que sigan hablando que dineros que ingresaron a Confiep hayan ido hacia una candidata.



Una campaña contra Humala...

La gente se olvida de varios aspectos. Había un candidato antisistema y una candidata populista. Ninguno de los dos estaba claramente orientado. Por lo tanto, esa campaña era a favor de aclarar conceptos, y creo que quienes tomaron la decisión de ir adelante con esa campaña, hicieron bien. Otro aspecto que no se ha dicho es que quien hizo cambiar a ese candidato antisistema que ganó las elecciones fue nuestro nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Por tanto, no fue la campaña de la Confiep la que le hizo cambiar.

En la campaña, los empresarios tenían miedo a que Humala fuese el “nuevo Hugo Chávez”...

En lo que a mí respecta, no tengo temor en mi país. Lo que tengo es deseo de dar mi versión e influir constructivamente para que en nuestro país haya una mejor política.

Si bien usted no tiene miedo, Dionisio Romero dijo que sí lo tenía a la Fiscalía, y por eso entregó US$ 3.6 millones a Keiko Fujimori en efectivo y maletas.

Eso deberían preguntar al señor Dionisio Romero qué cosa fue lo que él pensó. En mi vida empresarial, nosotros no acostumbramos a entregar dinero en efectivo a nadie, y menos en maletas.

¿Entonces es una práctica que no debe seguir el empresariado?

Evidentemente, las empresas que seguimos criterios de buena gobernanza corporativa, no lo hacemos, pero no soy Dios para juzgar a nadie.

María Isabel León, de Confiep, indicó que los empresarios no hacen política. Sin embargo, se descubre que colaboran a campañas en forma secreta…

Los empresarios se equivocan al no dialogar con la prensa; al no ir a las universidades, sobre todo a las nacionales; al no integrarse con la sociedad. Creo que es parte integral de ser empresario integrarse con la sociedad.

La Fiscalía investiga no solo los aportes de campaña de Keiko Fujimori, también el apoyo de los empresarios a la misma...

Creo sin ninguna ironía, la financiación de campañas en el Perú ha sido el secreto mejor guardado de los últimos años, y no solamente de una candidata, porque cuando a mí me dicen otros candidatos que han gastado pocas cantidades y uno vive en el mundo real, uno sabe que han gastado más. Seguramente, el fiscal Pérez debe conocer de ese tema.

Es decir, ¿el caso Keiko es solo una de varias campañas millonarias?

Hay varias campañas que se han financiado sin mucha transparencia. Y no necesariamente por aportes de empresarios. En el Perú, hay financiación de narcotraficantes y mineros informales. Por favor, no seamos ingenuos. No puedo asegurar quiénes, pero en el Perú, con 70% de informalidad, ¿no ha habido dinero informal? Es evidente que sí lo ha habido.

¿No sería una buena práctica del empresariado decir quién es su candidato y que están aportando a su campaña?

Las empresas queremos ser transparentes. Si es que representamos un montón de grupos de interés o stakeholder, tenemos que ser transparentes, claro que sí.



¿La campaña de Confiep costó US$ 2 millones?

Dos millones y pico. Y aportaron 40 empresas. Participaron varias empresas, como fue el caso de Odebrecht, que aportó US$ 200,000 en forma bancarizada. Y hubo el caso de otras empresas, como Buenaventura, que también aportó. Nosotros sí creíamos que debíamos aclarar los conceptos de una economía social de mercado.

Pero los spots de la Confiep eran de alguna manera a favor de la candidata Fujimori...

No, le estoy diciendo que había una candidata populista y un candidato antisistema. La motivación de Minera Buenaventura de apoyar una campaña a favor de la empresa privada fue de enderezar los conceptos y aclararlos. Ese fue el objetivo.

¿Cuánto dio cada empresa?

Dimos US$ 200,000, igual que Odebrecht, eso lo dije en la Fiscalía. Fue totalmente transparente. Muchísimas empresas industriales dieron un aporte menor. Algunos dimos la contribución que se nos pidió de US$ 200,000. Eso está en la auditoría que la tiene el fiscal Pérez.

¿Sigue pensando que ahora es difícil que las empresas puedan aportar a campañas políticas?

Creo que la legislación vigente impide que las empresas puedan contribuir. Entiendo que hasta las elecciones de 2016, las empresas podrían dar aportes y ahora entiendo que no. Es evidente que dinero en efectivo no cumple con los estándares contables y gobernanza corporativa que se deben cumplir. Es imposible que las empresas puedan dar.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, nos dijo en una entrevista que Confiep es una “cúpula y un ente político”….

A Ricardo Márquez me une una amistad entrañable. No puedo dejar de mencionar que él ha sido vicepresidente de la República, quien más político que Ricardo Márquez. Un nombre muy sensato y valioso. Creo que los gremios empresariales hacemos política empresarial y de la buena. De esa que busca el bienestar para nuestro país. Ahora decir que ustedes son políticos y nosotros técnicos, la verdad que ningún gremio empresarial es técnico.