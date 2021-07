El secretario de fiscalización de las rondas urbanas, Luis Bocanegra, llegó a la casa donde se hospeda el presidente electo Pedro Castillo, para presentarle un proyecto de ley que les permita a su gremio se parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El dirigente manifestó que se solicitará que las rondas urbanas sean incluidas en la Ley 27908 donde específicamente su sector no está involucrado y por ello, no pueden tomar acciones contra la delincuencia en algunas zonas del país.

“Hemos preparado el proyecto de ley para poder incluir las rondas urbanas en la Ley 27908 denominada Ley de Rondas Campesinas porque no podemos administrar justicia, no podemos actuar mientras no tengamos una ley y autonomía”, dijo a Exitosa Noticias.

Bocanegra lamentó que a diario se observen casos de delincuencia y feminicidios en las grandes ciudades y lamentablemente la Policía Nacional no se puede dar abasto debido al “reducido número” de efectivos.

“Esto lo estamos pidiendo al Gobierno [del presidente electo Pedro Castillo] y él como rondero creo que lo va a permitir. Nosotros sabemos que la Policía Nacional no se abastece por el reducido número y vemos que hay muchos criminales y escenas de sangre en la delincuencia, por eso las rondas tienen que cooperar en los pueblos”, aseveró.

Finalmente, Bocanegra afirmó que en la región de Cajamarca la delincuencia ha disminuido considerablemente gracias al programa que vienen cumpliendo las rondas urbanas y por eso, pretenden trasladar ese proyecto a Lima y a otras ciudades importantes del Perú.

“El índice de robo en la región de Cajamarca ha disminuido tremendamente y por eso es que nosotros queremos traer ese modelo para poder implantarlo en la ciudad de Lima y demás”, sentenció.