La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, actual embajador en Venezuela.

La medida se dicta en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la pasada campaña presidencial del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

La medida fue solicitada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según informó la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal superior Rafael Vela.

Rojas, sindicado por el Ministerio Público como hombre de confianza de Vladimir Cerrón en el caso Los Dinámicos del Centro, aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

La Cancillería confirmó el último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, informó Torre Tagle.

La aceptación de Richard Rojas como nuevo embajador del Perú en Venezuela se dio luego de que Panamá no aceptara al operador de Vladimir Cerrón como representante diplomático.

Según el protocolo diplomático de la República de Panamá, este país se tarda 30 días en dar su beneplácito a los embajadores propuestos por otros estados. Una vez cumplido dicho plazo, la falta de respuesta se interpreta como rechazo.