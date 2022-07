Según una supuesta conversación por WhatsApp, revelada esta mañana, que habrían sostenido el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el exviceministro de Orden Interno, Martín Gonzales Sánchez, el premier se mostró preocupado por lo que pueda confesar el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, quien se entregó este fin de semana a la Fiscalía de la Nación, hecho que se conoció en la víspera.

En el supuesto chat de WhatsApp, difundido por la radio PBO, Torres habría escrito, refiriéndose a Pacheco: “Seguro de que ahora va a hablar este cojudo todo”.

En el supuesto chat, en la conversación que se atribuye a Torres, éste menciona el nombre de Giuiliana e indica que el interrogatorio que tuvo Pacheco en la Fiscalía no sería válido pues ella no estaba presente. Cabe señalar que la Giuliana a la que supuestamente Torres hace mención, no sería otra que Giuliana Quiñonez, abogada de Bruno Pacheco.

“Necesito saques la información que dijo que hizo Giuliana, no está con él, ese interrogatorio no es válido”, señala el chat difundido por PBO Radio y que muestra que la conversación se inició a las 6:47 horas de esta mañana.

Igualmente, en el chat se atribuye a Torres que menciona la realización de una conferencia que se iba a iniciar a las 9:00 horas, la que no sería otra que la anunciada presentación que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo a esa hora, en donde confirmó la entrega de Pacheco.

A continuación la transcripción del chat con los supuestos participantes:

Martín Gonzáles (MG): Buenos días

Aníbal Torres (AT): Ese cojudo ya está dentro y por las puras eres asesor

MG: Él estaba a cargo de Fernández desde que salió de la casa, yo tengo al gordo seguro.

AT: Seguro de que ahora va a hablar este cojudo todo

MG: no creo, sabe no le conviene. Use su otro teléfono

AT: El que vea mi teléfono es delito y solo puede Fernández

MG: Ya sabe que no es así, ya se lo mostré

AT: Necesito saques la información que dijo que hizo Giuliana, no está con él, ese interrogatorio no es válido

MG: Es difícil entrar a la fiscalía con las nuevas medidas

AT: Tu y Fernández por gusto están, si tu misma gente no informa

MG: Voy a ver eso ahora

AT: Por gusto, a las 9:00 am es la conferencia. Fíjense que lo demás esté bien. El Gobierno tiene que presentarse sólido.

¿Quién es Martín Gonzáles?

Martín Gonzáles Sánchez es un coronel retirado de la Policía Nacional y experto en inteligencia que fue sindicado como responsable de la fuga del ex juez César Hinostroza, situación que la institución policial calificó como una negligencia.

Pese de que fue calificado como “negligencia” la fuga de Hinostroza, la falta se consideró como leve y Gonzáles nunca fue sancionado pues el informe de la inspectoría aseguró que el caso había prescrito, todo esto durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Gonzáles Sánchez ocupó en dos oportunidades el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin) del Ministerio del Interior (Mininter) durante el gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, en ambas ocasiones fue retirado del puesto en menos de un mes.

Durante su última gestión a cargo de la Digemin, entre el 17 y 31 de marzo, lograron fugar sin problemas los sobrinos del presidente Castillo, Gian Marco Castillo Gomez y Fray Vásquez Castillo, quienes siguen prófugos de la justicia y se encuentran entre los fugitivos más buscados por las autoridades.

Gonzáles Sánchez también fue viceministro de Orden Interno del Mininter. Fue designado en abril pasado y duró en ese cargo hasta el mayo de este año cuando fue reemplazado por el exsubcomandante general de la PNP Martín Parra, designación realizada por el extitular del sector Alfonso Chávarry.

Precisamente, Parra Saldaña renunció al cargo la noche del lunes 25 de julio, cuando se conocía la entrega de Bruno Pacheco a la Fiscalía.

“La presente renuncia la realizo por razones estrictamente personales y profesionales, ante la coyuntura de inestabilidad y cambios permanentes en el Sector Interior”, indicó Parra en su carta.