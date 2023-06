Rosangella Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía, negó que esté ejerciendo presión sobre congresistas para que su proyecto de ley de Reforma de Pensiones pase directamente al Pleno del Congreso, exonerándolo de la consulta por la Comisión de Trabajo, presidido por Sigrid Bazán.

El dictamen que ha presentado la Comisión de Economía establece que los afiliados a las AFP puedan retirar hasta un 95.5% del total de sus aportes al momento de jubilarse a los 65 años de edad. Además, plantea una modernización de la ONP.

“El sistema de reparto (de la ONP) que tiene actualmente ha fracasado, tal es así que funciona como una pirámide. Si los jóvenes no quieren aportar mas a la ONP, las personas que están en edad de jubilación no van a tener ingresos. Lo que nosotros buscamos es que todos los peruanos tengan con una cuenta individual que contengan sus aportes, pero además unas contribuciones del Estado”, indicó.

Barbarán también señaló que se busca darle más competencia a las AFP y que estas cobren una comisión por desempeño. “Si nos hacen ganar más de lo que establecen, se les paga una comisión y si no, no tienen por qué cobrar una rentabilidad”, explicó.

“Nuestro dictamen plantea que se amplié esa competencia y que las AFP ganen cuando nosotros ganamos. De ninguna manera, es para favorecer a las AF”, añadió.

Presiones políticas

Rosangella Barbarán se refirió también a las acusaciones de la parlamentaria Sigrid Bazán, quién alegó que estaría presionando a congresistas de izquierda para que voten a favor de la exoneración del dictamen planteado por la Comisión de Economía.

“Rosangella Barbarán pretende presionar a voceros de izquierda para que firmen exoneración de su proyecto a favor de las AFPs. ¡No al lobby de las AFPs!”, expresó Bazán en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la parlamentaria de Fuerza Popular argumenta que ella se ha caracterizado por tratar de buscar el mayor consenso en todo momento. Incluso, manifiesta que ha invitado a Sigrid Bazán hasta en tres oportunidades para dialogar y no ha querido asistir.

“Si la irresponsabilidad e inmadurez que ella tiene no la deja responder a un tema tan importante, no quiero hacerme cargo de que ella asuma. Y no puede ser tan ligera de deslizar lobbys o algo como tal, porque es una falta de respeto al trabajo de todos”, señaló.

Por otro lado, Barbarán se refirió a la votación de la exoneración del dictamen y dijo que hoy no se podría tocar, pero que apela a conversar con el congresista Ilich López para buscar un consenso.

“Son mas de siete meses de trabajo, junto con el MEF, con el grupo de trabajo y diferentes asociaciones”, finalizó.

#ALERTA @rosangellabr pretende presionar a voceros de izquierda para que firmen exoneración de su proyecto a favor de las #AFPs.



¡No al lobby de las AFPs! pic.twitter.com/09gDH7c588 — Sigrid Bazán (@sigridbazan) June 22, 2023

La irresponsabilidad e inmadurez de Sigrid Bazán q hasta hoy no presenta dictamen. Es decir no existe en el sistema. Traduce conflictos personales y no es capaz de asistir a las mesas de trabajo a las que le invité. Si le importara el país trabajaría en equipo y a tiempo. https://t.co/SQ6cQ1mtue — Rosangella Barbarán (@rosangellabr) June 23, 2023

