Tras la segunda vuelta presidencial que se disputan voto a voto Pedro Castillo y Keiko Fujimori, han salido a relucir varios términos electorales como: acta impugnada, acta observada, voto impugnado, voto contabilizado y procesado. Dos expertos en derecho electoral nos explican cada uno de ellos.

El abogado José Tello afirma que solo existe un acta impugnada con pedido de nulidad en esta elección y que, para ello, el personero legal de Fuerza Popular o Perú Libre que se adjudique ser el afectado hace la denuncia con el objetivo de que la votación en esa mesa no sea contabilizada.

“Este proceso de pedido de nulidad de acta que equivale a una mesa de votación tiene un precio de 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que es cerca de S/ 1,100 soles. Esta acta solicitada para su nulidad es separada por la Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) de la jurisdicción correspondiente para su revisión y pronunciamiento”, explica.

Asimismo, señala que las actas observadas que son 1,303 son analizadas por la ODPE, que evidencia algunos errores, entre los más comunes son que la suma de totalidad de votantes no es conforme (error material), o que falta la firma de uno de los miembros de mesa o ha sido adulterada. El acta observada es enviada al JEE correspondiente para que sea cotejada.

De acuerdo al experto en derecho electoral José Naupari, los votos impugnados -483 en su totalidad- son reclamos de los personeros de uno u otro partido que se disputan la segunda vuelta, y que al no llegar a un acuerdo en mesa de votación piden que sea revisado por otras instancias.

“Cuando hablamos de impugnación, lo que puede hacer el personero el día de la elección y no después es impugnar un voto, pero no el acta. Si la mesa no le da la razón, el personero puede apelar y coger el sobre de color amarillo y verde y meter la cedula con los datos y esta irá a la ODPE. Los personeros impugnan votos por suplantación de identidad en la mayoría de casos,”, precisó Naupari.

No obstante, recalcó que no se dio la suplantación masiva de personas fallecidas por el pandemia del coronavirus y que figuran en el padrón electoral, pese a que se denunció en la prensa y en varias tiendas políticas.

Acta procesada y contabilizada

Por otro lado, Naupari menciona que el acta procesada es la que ingresa al centro de cómputo y es registrada en el sistema de cómputo electoral.

Mientras que el acta contabilizada es la que realmente se suma al conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) luego de ser analizada y validada por las instancias respectivas.