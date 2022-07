El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, indicó que el proyecto que busca el retorno a la bicameralidad y que es debatido en el Congreso de la República debe ser consultado al pueblo.

Durante el XIX Consejo de Ministros Descentralizado en la región Cajamarca, recordó que la ciudadanía votó en contra del retorno de la bicameralidad al Parlamento en un referéndum en diciembre del 2018.

“En este momento en el Poder Legislativo están debatiendo la vuelta a la bicameralidad. Pues, señores, el pueblo ya se pronunció sobre eso, le dijo en un referéndum no a la bicameralidad, no a la reelección. Por lo tanto, el poder constituido no puede hacer lo contrario de lo que dice el pueblo”, expresó.

“Si quiere que se modifique eso, tiene que consultarlo al pueblo, al titular del poder porque si no está usurpando un poder que no tiene. ¿Es difícil entender eso? No es difícil, cualquier persona que tiene sentido común se da cuenta de que las cosas son así”, añadió.

En ese sentido, Torres Vásquez enfatizó que “el pueblo es el dueño del poder” y que los legisladores son sus “representantes” que deben hacerlo participar en los debates y la toma de decisiones en el país.

“El poder soberano radica en el pueblo. Es el titular, el dueño del poder, los representantes no son otra cosa que eso, representantes. Ejercen el poder para satisfacer el interés común, general, de todos. Por lo tanto, debe hacer participar al pueblo en los debates y la toma de decisiones, que es lo que se está haciendo en estos Consejos Descentralizados”, subrayó.

Como se recuerda, el Congreso de la República inició el último miércoles 6 el debate de un dictamen que establece el retorno al sistema parlamentario bicameral; es decir, que a partir del 2026 el Poder Legislativo tenga nuevamente diputados y senadores.

El proyecto de ley fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. Según el dictamen, se pasará a tener un mínimo de 130 diputados y un total de 60 senadores por un período de cinco años, cuya elección se da mediante un proceso establecido por ley.

También se otorga la posibilidad de que los parlamentarios puedan buscar su reelección por un período más, pese a que en diciembre del 2018 la ciudadanía votó en contra en un referéndum.