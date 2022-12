La nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió la tarde de este miércoles 7 de diciembre con los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en Palacio de Gobierno tras haber juramentado en el cargo ante el Congreso.

“Para mí es un honor recibirlos hoy, el primer día que asumo tamaña responsabilidad, a esta institución máxima de la juridicidad nacional, que es el Tribunal Constitucional garante del establecimiento de los poderes, de la democracia y de los derechos que a cada uno de los peruanos nos atañe”, manifestó la jefa de Estado ante los miembros de este organismo.

Seguidamente, Boluarte Zegarra les agradeció por su visita y el saludo que le dieron por su nuevo puesto. Además, resaltó que asume la tarea de ser mandataria con humildad y con respeto al país.

“A toda la población peruana, estaré llevando adelante mi tarea en esa mirada de que tenemos que seguir acortando las brechas de la pobreza, el hambre, pero también buscando el desarrollo del país”, puntualizó.

Asimismo, Dina Boluarte invoco a los representantes de todas las instituciones y a las autoridades municipales y regionales, recién elegidas, a trabajar de manera honesta y transparente.

“El país ya está cansado, no de ahorita de siempre, porque siempre ha estado bañado de corrupción”, añadió.

Juramentación de Dina Boluarte

Este miércoles 7 de diciembre, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo, luego de un frustrado golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.

