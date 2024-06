El Poder Judicial (PJ) dicto cuatro años de prisión suspendida al congresista de Podemos Perú (PP) , Luis Picón Quedo , por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

“En adelanto de fallo, Poder Judicial impone 4 años de prisión suspendida al congresista Luis Picón Quedo por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Corte de Huánuco impuso dicha medida al legislador por delito cometido cuando fue gobernador regional de Huánuco, período 2011-2014″ , dijo el órgano judicial en su red social X.

La Fiscalía anticorrupción acusó a Picón de favorecer al Consorcio San Antonio con la licitación de una obra pública en el distrito de José Crespo y Castillo en el 2014.

Durante el juicio oral, logró acreditar la acusación contra Picón, aunque este defendió su inocencia. “Mi persona, en este procedimiento de licitación, no intervino ni directa ni indirectamente, toda vez que no participé en el expediente técnico, no participé en el otorgamiento de la buena pro y mucho menos suscribí el contrato de obra con la empresa ganadora de la buena pro”, dijo recientemente en audiencia.

Según el Ministerio Público, el actual congresista de Podemos Perú se interesó en el proceso de licitación y actuó ilícitamente junto con otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Huánuco. Se le imputa valorizaciones ficticias de obras por más de S/ 86 millonesdurante su gestión como gobernador regional de Huánuco en 2012.

Picón fue detenido por la PNP

Picón fue intervenido por efectivos policiales cuando se encontraba en las inmediaciones del Palacio Legislativo en una camioneta blanca, de la cual descendió sin oponer resistencia. El parlamentario fue detenido por no haberse presentado al inicio del juicio oral en su contra.

Tras su detención, Luis Picón fue trasladado por la Policía Nacional al departamento de requisitoria para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.

Picón ingresó al Parlamento como miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), pero este grupo lo expulsó en abril del 2022 argumentando “posiciones políticas diferentes”, por votar en contra de la censura de Hernán Condori, otrora ministro de Salud.